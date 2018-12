Previa Albacete  - AD Alcorcón: batalla de confianza

La jornada 16 de LaLiga 1|2|3 nos depara un duelo precioso en la ciudad de Albacete. Ambos equipos vienen en plena forma. El Alcorcón acumula cuatro victorias consecutivas. El Albacete seis partidos sin conocer la derrota.

El Carlos Belmonte es un estadio donde el Alcorcón suele sentirse cómodo. Dos victorias y un empate en sus últimas cuatro visitas. Una única derrota, muy reciente, la temporada pasada por 2-0. Nos hemos perdido varios enfrentamientos entre amarillos y blancos durante estos años. El Albacete ha alternado entre Segunda División y Segunda B, mientras el Alcorcón ha permanecido en la categoría de plata durante ocho años seguidos.

Cuestión de confianza

Han cambiado, y mucho, las cosas para ambos equipos en esta nueva temporada. En apenas siete meses, los dos conjuntos tienen una cara muy distinta a la que ofrecieron la pasada campaña. Albacete y Alcorcón tuvieron que esperar hasta la última jornada para certificar su salvación en la segunda categoría del fútbol español. Los madrileños evitaron su hundimiento por apenas cuatro puntos. Con más sufrimiento todavía sería la permanencia del conjunto manchego, que logró esquivar el pozo por un punto de diferencia.

Actualmente, ambos llevan casi la mitad de los puntos que consiguieron la pasada temporada, en sólo quince encuentros disputados. Los alfareros encabezan la tabla clasificatoria de Segunda División con 33 puntos. Los manchegos sólo seis puntos por debajo, ocupando la quinta posición, con 27 puntos.

Los madrileños ya han presentado su seria candidatura al ascenso a LaLiga Santander para la temporada que viene. Los manchegos ocupan puestos de Playoff en estos momentos, y quieren afianzarse en la parte alta de la clasificación.

El mejor ataque, es una buena defensa

No es novedad hablar de la defensa del Alcorcón. La guardia madrileña no sólo es la mejor defensa de Segunda División, si no que ahora mismo es la séptima zaga que menos goles recibe de las ligas europeas más importantes. Según las últimas estadísticas, los alfareros necesitan recibir más de siete disparos a puerta, para recibir un gol.

En esta faceta, el Albacete ha ganado solvencia en estas últimas jornadas. Los de Luis Miguel Ramis acumulan cuatro partidos consecutivos sin ver a su guardameta recoger el balón del fondo de la portería. Los blancos son la cuarta defensa menos goleada de la categoría, igualados a goles en contra con el Granada CF.