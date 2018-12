Un Cádiz en racha deja helada la Romareda

Con la esperanza intacta, como declaraba Álvaro Cervera en su rueda de prensa antes del partido, partía el jueves el Cádiz hacia tierras mañas.

Cervera confía en el mismo once con el cambio obligado por lesión de Alex por Jose Mari.

El Cádiz repetía la misma alineación que le dio el triunfo por 4-1 ante la UD Las palmas, con la salvedad de Alex Fernández por el lesionado Jose Mari, que no llegó al choque de la Romareda. Por parte del Cádiz partieron de inicio, Cifuentes, Correa, Brian, Sergio Sánchez, Marcos Mauro, Alex Fernández, (74’ Edu Ramos) Garrido, Salvi (40’ David Carmona), Jaíro, Manu Vallejo (86’ Ager Aketxe). El Zaragoza formaba con Cristian Álvarez, Nieto, Aguirre (65’ Guti), Perone, Delmás, Alberto Benito, Eguaras, Pep Biel, James Igbekeme (53’ Álvaro), Pombo (Alberto Soro ) y Marc Gual.

El árbitro Víctor Areces Franco dirigió el choque ante 17.950 espectadores, amonestando con tarjeta amarilla a Eguaras (37’) Aguirre (53’) Perone (71’) y Nieto (84’), y por parte del Cádiz, (David Carmona (73’) y Sergio Sánchez (88’) .

Un Lekić inspirado y con confianza vuelve a marcar para los amarillos.

Dejan Lekić volvió a ver puerta esta vez en la Romareda. El veterano delantero aprovechó una ocasión tras un fallo en el remate de Manu Vallejo, que dejaba solo al ariete batiendo por bajo a Cristian Álvarez, que tras tocar el balón no pudo hacer nada para evitar que este acabara en las redes.

Los amarillos comienzan el choque sin crear ocasiones ante dominio maño.

Hasta el minuto 21’, momento en el que el Cádiz conseguía adelantarse en el marcador, el Zaragoza tenía al equipo amarillo metido en su campo. Cierto es que sin ninguna ocasión clara por parte de los de Lucas Alcaraz, que salía con defensa de cinco para intentar no encajar y conseguir la victoria, un triunfo muy necesario para intentar salir de los puestos de descenso. El Cádiz se fue afianzado en el partido sacudiéndose el dominio maño, teniendo una primera parte muy controlada y sin sufrir llegadas con peligro del cuadro visitante. En el segundo tiempo el partido fue por los mismos derroteros, un Zaragoza intentado hacer daño a los gaditanos muy bien armados atrás con un Sergio Sánchez inconmensurable, pues el catalán ha dado mucha seguridad y confianza a la saga cadista. Solo en los últimos minutos y con una falta en la frontal del área, los blanquillos tuvieron la oportunidad de igualar el partido, pero lanzada sin consecuencias. La nota negativa la puso Salvi Sánchez, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el 40’ de la primera parte por una sobrecarga muscular, que casi con toda seguridad no le impedirá estar en el choque que el equipo amarillo disputará ante el Rayo Majadahonda el próximo domingo 9 a las 16:00 horas.

El Cádiz continúa imparable para meterse en los puestos de privilegio.

Ya no es casualidad lo que están consiguiendo los pupilos de Álvaro Cervera, son seis victorias consecutivas en liga, que hacen un total de dieciocho puntos de dieciocho, más el triunfo conseguido en Copa ante el Español. La confianza del equipo amarillo, aumentada por la victoria, que pudo ser más abultada si no es por el gol legal anulado, no tiene techo. Ahora solo queda refrendarla el domingo nueve ante el Rayo Majadahonda, equipo que seguro no le pondrá las cosas fáciles a los amarillos, dejando patente la igualdad existente en esta liga 1|2|3.