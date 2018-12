Previa Córdoba CF - Elche CF: más que tres puntos

Córdoba y Elche se enfrentan este sábado en un partido muy importante para las aspiraciones de cada uno. Ambos equipos lucharán para llevarse la victoria y poder escapar de la parte baja de la tabla.

¿Cómo llegan los equipos?

El Elche CF necesita sumar como sea para romper su racha negativa de los últimos partidos y terminar con la mala trayectoria que tiene a domicilio. Recordamos que los de Pacheta aún no han podido ganar un partido fuera del Martínez Valero. El conjunto ilicitano lleva tres partidos consecutivos sin anotar un gol (Elche-Las Palmas 0-0, Alcorcón-Elche 1-0 y Elche-Albacete 0-1) y el equipo confía en romper esa mala estadística ante el conjunto cordobés. Los ilicitanos vienen con ganas de revancha tras la goleada sufrida en Copa del Rey (1-4). Los franjiverdes viven uno de los momentos más delicados de esta temporada y quieren revertir esa situación con una victoria muy importante. En esta última semana Provencio salió en rueda de prensa para valorar la importancia del partido y que el equipo sigue trabajando para conseguir el objetivo: “Si hiciéramos todo para ganar, ganaríamos todos los partidos. El rival tiene muy buenos futbolistas y no está en buen momento. Nosotros tenemos una racha no buena, pero con sensaciones estupendas después del último partido. Vamos a intentar vencer siendo protagonistas, como siempre. Cada vez somos más un equipo de Segunda”.

Por su parte, el Córdoba ha encadenado tres derrotas seguidas, ocupan la penúltima posición y están a cuatro puntos de la zona de permanencia. El límite precisamente lo marca el Elche. Hay que destacar el estreno de Curro Torres en el banquillo cordobés como local, viene de sustituir a José Ramón Sandoval e intentará conseguir la primera victoria ante su afición.

Duelos anteriores

El Córdoba-Elche es un clásico del fútbol español, es un duelo que se ha vivido en Primera, Segunda, Copa del Rey y Segunda B, en la fase de ascenso a la categoría de plata. Con el enfrentamiento de esta tarde, el Córdoba pasará a ser el tercer equipo que más veces se ha enfrentado al Elche por detrás de Murcia y Xerez. El balance en Segunda división es de 10 victorias para los cordobeses, 5 empates y 5 victorias para el conjunto ilicitano. La primera victoria de los ilicitanos fue en 1959, en la jornada 22, el resultado final fue 0-2 y trece temporadas después los franjiverdes volvían a llevarse los tres puntos en un partido que remontó a falta de ocho minutos para el final. La primera victoria en la década de los 2000 llegó en la temporada 2000-2001, los andaluces eran los líderes de la categoría y los ilicitanos consiguieron la victoria con un gol de Dennis Serban en el minuto 92. En la temporada del ascenso del Elche (12-13) los tres puntos viajaban a tierras ilicitanas de nuevo tras vencer por 0-1 con un gol de Carles Gil. El último partido entre estos dos equipos fue en la temporada 16-17 y acabó con la victoria del Córdoba por la mínima con un gol a falta de 10 minutos para el final.

Posibles alineaciones

La única baja por lesión que tiene el conjunto ilicitano es la del portero nigeriano Francis Uzoho, quien sigue con la recuperación de una fractura en el acto costal. Manu Sánchez es baja ya que tiene la prueba de acceso a Policía Nacional y el club le dio el permiso. Además, se quedan fuera de la lista por decisión técnica Redru, Iván Zotko, Jony Ñíguez y Alexander González. Como positivo, Borja Martínez entra en la lista tras recuperarse del pinzamiento en el menisco izquierdo que le ha tenido tres semanas en el dique seco.

La única baja que tendrá el equipo cordobés será la de Álvaro Aguado, futbolista que había disputado todos los partidos hasta ahora y al que una lesión muscular le impedirá competir hasta el próximo mes de enero.