Rubi: "Esperaba más del equipo"

El RCD Espanyol sumó su tercera derrota consecutiva en el Coliseum Alfonso Pérez ante un Getafe que le puso las cosas muy complicadas. Los pericos, además, ofrecieron una versión gris que para nada se parece a lo que han venido siendo esta temporada. El técnico blanquiazul pasó por rueda de prensa para analizar lo sucedido en el césped del campo azulón.

"El tema es un poco que nosotros hasta día de hoy no habíamos tenido tres derrotas, cosa que era buena señal. Hasta el día de hoy podíamos tener una protección por las sensaciones, pero hoy no. Los equipos que vienen aquí se suelen ir así pero esperaba más del equipo como le he dicho a mis jugadores", dijo.

"No nos vamos contentos. Hemos hecho un partido flojo y el resultado es el que es. No creo que haya sido tampoco un encuentro para perder por tres tantos a cero. Solamente nos queda felicitar al rival y trabajar para recuperar las sensaciones que hemos tenido durante el resto de la temporada", añadió.

Pese a la derrota, con la clara desventaja en contra, el equipo lo intentó. Fue una reacción tardía, pero que demostró la garra de una plantilla que no ha perdido el gen competitivo, aunque en tierras madrileñas la imagen fuese otra: "El equipo tiene coraje. Las ocasiones más claras las hemos tenido al final. Hemos reaccionado cuando el partido estaba perdido, tendríamos que haber ofrecido algo antes".

El RCD Espanyol estuvo lejos de la imagen ofrecida durante toda la temporada. "Cuando un equipo marca tres goles, aunque sea en un partido que no estaba pasando casi nada, hay que darle mérito. En algún tanto han tenido fortuna, podríamos haber marcado. He visto un buen Getafe como en todos los partidos y no he visto un buen Espanyol como veía hasta ahora", concluyó el técnico perico.