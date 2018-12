Jagoba Arrasate: "Hay que hacer las cosas bien para ganar, como siempre"

Después del entrenamiento del conjunto navarro, Jagoba Arrasate pasó por rueda de prensa para atender a los medios de comunicación. En el último partido Osasuna no pudo puntuar. Perdió 2-0 frente al Depor en un campo inundado que impedía jugar el balón. Los locales leyeron mejor el partido y se quedaron con la victoria. Los rojillos que no han perdido aún en casa quieren olvidarse del resultado y ganar al Lugo el domingo.

Jagoba Arrasate ha comenzado explicando como asumen el partido: "Preparados para el domingo. Es otra oportunidad de sumar en El Sadar, donde de momento nos estamos encontrando bien, cómodos y sacando buenos resultados. Así que a ver si termina bien la semana".

El último partido

El partido frente, al Depor fue atípico, porque hubo mucha interrupción, mucho parón, mucho juego directo y además el campo estaba en malas condiciones. Arrasate quiere olvidar el resultado: "Perder en A Coruña no gusta, pero no nos va a hacer tanto daño si ganamos el domingo. Así que estamos pensando ya en clave del Lugo. No me parece más fácil ganar al Lugo que al Alcorcón. Cada semana es una oportunidad para sumar y tenemos que pensar en hacer bien las cosas".

El rival

El técnico ha afirmado que en esta categoría no se pueden fiar de ningún rival. Por eso, para ganar tendrán que hacer un buen partido. Además, el rival viene de conseguir una gran victoria frente al Córdoba por 2-1. "Les habrá dado confianza, y hay que hacer las cosas bien para ganar, como siempre", ha expuesto.

Osasuna suma muy buenos resultados en casa, es uno de los mejores locales y no han perdido. Pero no por eso se pueden fiar: "No vamos a ganar por el hecho de jugar en casa sino porque hemos hecho muchas cosas bien en casa anteriormente y tenemos que volver a hacerlas si queremos ganar". Jagoba ha continuado valorando al Lugo como un equipo valiente, por eso afirma que tendrán que estar preparados para varios guiones de partido y que se juegue más a lo que Osasuna marque y no al revés.

Opciones

Iñigo Pérez ha vuelto a entrar en convocatoria tras barias semanas fuera. "Él está bien y disponible, habrá que tomar una decisión si lo ponemos de inicio si lo guardamos en el banquillo". El navarro ha hecho una semana completa y puede ayudar mucho al equipo, ya que está con buenas sensaciones e ilusionado.

Otra de las dudas es si jugará Aridane o David. Arrasate ha explicado las cuatro opciones: "Una opción es que juegue Aridane, otra es que juegue David, otra que los dos y otra que ninguno. Hay cuatro opciones ya veremos por cual nos decidimos".

¿Fran o Iñigo? Gran parte de la afición dice que son parecidos: zurdos y creativos. "Yo creo que son muy diferentes. Fran es más importante en iniciación, cuando baja a recibir. Iñigo es más para dar profundidad, esos cambios de orientación. Los dos son complementarios y no sé si el domingo, pero los veremos juntos. Son buenos futbolistas y lo normal es que los buenos jueguen en el campo", ha añadido el entrenador rojillo.

Otra de las vueltas es la de Xisco, que ha estado fuera tres semanas con todo lo que eso supone mental y arrítmicamente. Arrasate ha expresado: "Yo creo que ha sido mucho pero ahora podemos contar con él. Nos puede aportar otras cosas, el otro día contra el Depor lo echamos de menos".