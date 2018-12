Embarba: "Se ha resistido la victoria en casa, pero veníamos haciendo buenos partidos y el fútbol estaba siendo injusto con nosotros"

El pasado 30 de noviembre a las 21:00 horas en Vallecas se jugaba el partido correspondiente a la jornada 14 entre el Rayo Vallecano y el Eibar, donde el partido terminó con la primera victoria en casa de los franjirojos, por 1-0 con gol de Embarba.

Después del partido atendieron a los medios de comunicación del club Velázquez, Dimitrievski, Trejo, y Embarba. De los cuatro jugadores uno de ellos fue el goleador de la noche, pero los otros futbolistas jugaron muy bien e lucharon para conseguir la primera victoria.

Empezó hablando el portero, Dimitrievski: "Trabajamos mucho la victoria para conseguirla, teníamos ganas como la afición. Gracias a ellos y a nosotros que hemos trabajado muchísimo hemos conseguido la victoria, y pudimos disfrutar de los tres puntos en casa."

Siguió diciendo: "La verdad es que lo importante es ganar, pero nosotros tenemos una forma muy buena de jugar. Ellos han puesto un fútbol muy duro, han presionado muchísimo. No se podía jugar y nosotros hemos sabido finalmente cómo jugar este tipo de partidos, nos lo hemos merecido."

Terminó diciendo: "Estoy contento, más que nada por la victoria que por la portería a cero. La afición está a muerte con nosotros, no podemos bajar los brazos, seguimos peleando. Yo siempre digo mejor muerto que rendido.”

Dimitrievski en el partido. Fotografía: La Liga

Después habló Trejo, que empezó diciendo: "Hacía mucho tiempo que no ganábamos, lo necesitábamos. Es verdad que no hemos hecho un buen partido, pero algunas veces ganar así ayuda para saber que, jugando no un buen partido, pero sufriendo y estando juntos, se pueden conseguir los tres puntos importantes como los de hoy."

Siguió diciendo: "El técnico esta semana ha hecho mucho hincapié en terminar la portería a cero. Hemos hecho un gran trabajo defensivo, era cuidar nuestra portería y sabíamos que alguna ocasión íbamos a tener y la hemos tenido."

Respecto a la afición dijo: Siempre está, se agradece. Nosotros somos los primeros que sufrimos porque queremos dar muchas alegrías a ellos. Después de tanto tiempo lo hemos conseguido y podemos estar tranquilos y felices."

Trejo: “Tenemos que seguir trabajando, nada es imposible porque hay buenos jugadores. Lo único que hace bien es esto, ganar estos tipos de partidos, sufriendo y estando juntos”

Después habló Velázquez, y empezó diciendo: "Fundamental para nosotros, para nuestra gente y esto tiene que servir para todos y darnos cuenta de lo que podemos ser capaces y acabar arriba. Intensidad, agresividad, ganar balones aéreos, ganar balones divididos y gracias a eso sacamos los tres puntos."

Velázquez rematando de cabeza. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

También habló de la afición: "Darles las gracias, podemos jugar bien o mal, o peor, pero la actitud siempre tiene que estar, y hoy con actitud se ha demostrado."

Habló sobre él mismo: "Siempre digo lo mismo, me podrán reprochar que no tengo calidad, pero actitud voy a tener de lateral derecho o lo que sea. Más defensivo que pasar al ataque, pero lo que sea para el equipo."

Velázquez: “Nosotros vamos a dar la vida por estos colores”

Y terminó hablando el goleador de la noche, Embarba, que empezó diciendo: "Por fin. Se ha resistido la victoria aquí en casa esta temporada, pero hemos venido haciendo unos grandísimos partidos. El fútbol estaba siendo un poco injusto con nosotros, y hoy por suerte y trabajo nos lo merecíamos."

Siguió diciendo: "No ha sido el partido que mejor hemos jugado. Igual que contra el Villareal jugamos muy bien y nos merecimos ganar, pero no lo hicimos, con el Barça igual, que no conseguimos ningún punto, pues hoy no hemos jugado de la mejor manera, pero queríamos ser más prácticos, sobre todo no encajar goles y ha llegado la victoria, que era lo que buscábamos."

Embarba celebrando su gol | Fotografía: La Liga

Añadió: "Hacía mucha para coger esa confianza que necesitamos, sacar un poco la cabeza de ahí abajo y ver que somos un gran equipo. Creer en nosotros, en el trabajo que venimos haciendo e ir para arriba."

Y terminó diciendo: "Día redondo. Meto gol, ganamos, una semana de tranquilidad para confiar con lo que hacemos, e ir a Sevilla a por los tres puntos. Exactamente no sabía que era hoy cuando cumplía 150 partidos, sabía que estaba por ahí cerca. Un orgullo además como capitán, muy contento", finalizó.