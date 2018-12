Real Madrid-Valencia: puntuaciones del Real Madrid, Liga Santander 18/19

El Madrid ha ganado 2-0 en un partido de dos caras. La primera parte la controló el conjunto blanco de tal forma que daba la sensación que el 1-0 del marcador al descanso era demasiado corto. En la segunda parte, el Valencia tuvo ocasiones para empatar, pero un gol de Lucas Vázquez sentenció el choque.

Courtois

7 | Salvador. Prácticamente inédito en la primera parte. Salvo en un par de salidas, incluida una donde protegió el balón ante la llegada del atacante rival. En la segunda parte salvó el partido para el Madrid, sobre todo con dos paradas a su compatriota Batshuayi.

Carvajal

9 | Magnífico. Lo hace todo bien. Defende, ataca, combina. No falla y lo da todo. Su entrega y acierto ayuda a todo el equipo, contagia a sus compañeros. Es un puñal por la banda, la defensa del Valencia no era capaz de pararle con métodos reglamentarios. Un centro suyo al área pequeña se convirtió en el primer gol del partido, obra de Daniel Wass en propia puerta.

Sergio Ramos

7 | Insuperable. Gran partido y gran actuación del capitán del Real Madrid. Cada vez que tenía que medirse a Gameiro o a Mina les superaba, ya fuera por tierra o por aire. Cada vez que Neto sacaba en largo, SR4 estaba ahí para no dar ninguna posibilidad a los rivales. A este nivel, es claramente el mejor central del mundo.

Varane

6 | Seguro de vida. Sin balón estuvo donde tenía que estar. Cumplió perfectamente con el rol principal de un central. Una vez más se mostró rápido, muy rápido, y cada vez que luchaba por un balón en profundidad, daba la sensación de que nadie en el Bernabeu dudaba de que iba a encontrar soluciones. Eso sí, con el balón tuvo algunos errores en las entregas en largo.

Reguilón

6 | Completo. El futuro se acerca. Como hemos dicho con Carvajal, el otro lateral del Real Madrid también ha sido capaz de hacer de todo. Lo que es muy destacable, es la ambición que se le puede adivinar de cada gesto. Es muy sólido en todos los aspectos y seguirá teniendo muchos minutos en lo que queda de temporada.

Marcos Llorente

7 | Un timón. Ha demostrado una gran lectura de juego, no solo en ataque, pero también en defensa. Sabía perfectamente cuando distribuir en largo, en corto, hacia el área rival o hacia atrás. No cometió ningún error. No se sabe hasta que punto juega para exhibirlo de cara a una posible cesión, pero desde luego lo que no se debe hacer es venderle.

Modric

7 | Mejorando. En vísperas de lo que puede ser un gran día, el lunes, el croata realizó uno de los mejores partidos de la temporada. Corriendo, recuperando balones y repartiendo juego. Cuando quería rompía las líneas defensivas del Valencia. Una alegría de por sí para el madridismo.

Ceballos

6 | Creativo. Siempre da la sensación de que juega demasiado atrás. Su contribución y sensación de peligro para el rival aumenta cuando juega en tres cuartos. Ve bien el juego, pero a veces dribla demasiado.

Lucas Vázquez

6 | Afortunado. Típico partido del gallego. Es sobre todo sacrificado, lo que le encanta a Solari. Ayuda a sus compañeros siempre que su motor sigue teniendo gasolina, pero se echa de menos algo más de acierto en el plano ofensivo. Aparte de un par de regates, no aportó mucho más. En el minuto 83 mató el partido.

Bale

5 | Desacertado. Lo intenta, pero una de dos, o no lo hace lo suficiente o no le salen las cosas como él quiere. Ayuda a que el equipo sea compacto, sigue rápido en arrancada, pero no ve portería pese a sus numerosos intentos. Si acertara un poco más, el Madrid no tendría tanta necesidad de buscar algún fichaje para la línea de ataque.

Benzema

9 | Genial. No hay suficientes adjetivos positivos para retratar las bondades que aporta Benzema al ataque del Madrid. Ahora mismo, a fecha de 1 de diciembre de 2018, es el alma del Real Madrid. Sólo le faltó el gol y ser un poquito más egoísta una vez se acerca a la portería de Neto.

Valverde

6 | Cumplidor. Cumplió en el rato que estuvo en el césped. Seguirá contando para Valverde, aún más si hay lesiones.

Isco

5 | Sin ritmo. No se le puede discutir la clase, pero no está a pleno rendimiento, le falta ritmo de competición y velocidad. Tiene que seguir luchando por entrar en la rotación.

Asensio

6 | Peligroso. Tuvo peligro en varias ocasiones, pero falló un gol que parecía cantado. Si sigue por esta línea volverá a ser clave en el Madrid.