Cristóbal Parralo: "Para mí no es una derrota dolorosa cuando el equipo lo deja todo en el campo"

El Alcorcón cayó derrotado en el Carlos Belmonte en un encuentro muy ajustado entre los dos equipos revelación de la temporada en Segunda División. Los goles de Eugeni y Bela decantaron el choque para los manchegos, aunque el equipo alfarero, tras igualar el marcador con el gol de Burgos, buscó el empate hasta el final.

Ya en la rueda de prensa posterior, Cristóbal Parralo analizó las claves de la derrota. En primer lugar, no dio especial importancia al hecho de perder fuera de casa tras dos triunfos consecutivos en Santo Domingo: "Eso no tiene nada que ver. Hemos jugado dos partidos en casa igual que jugamos dos partidos fuera hace poco. Es el calendario y nosotros nos adaptamos. No tiene nada que ver con que el equipo haya ganado o perdido, como hoy ha sido el caso".

El técnico alfarero felicitó a su rival por la victoria y resumió así el encuento: "Ya sabíamos que el Albacete era un buen equipo, pero para mí no es una derrota dolorosa cuando el equipo lo deja todo en el campo y se entrega. En las tres derrotas que llevamos en el campeonato, el equipo ha dado la cara y ha competido hasta el final. Creo que el partido ha sido equilibrado, ha habido ocasiones por ambos bandos. Es verdad que ellos han estado más certeros y por eso se han llevado el partido, pero me voy con la imagen que ha dejado el equipo".

"No lo hemos demostrado hoy, ni nosotros ni ellos, ya que llevamos demostrándolo durante dieciséis jornadas. Hoy ha sido un partido muy competido, donde ha ganado el Albacete y nosotros creo que hemos peleado hasta el final por intentar llevarnos algo positivo. Creo que la línea que llevan los dos equipos es buena, pero vuelvo a repetir lo de siempre, que queda mucho por delante y hay que estar preparado para afrontar también los momentos complicados", comentó Parralo al ser preguntado por los buenos resultados logrados hasta ahora por los dos equipos.