Previa Rayo Majadahonda - R.C. Deportivo de la Coruña: Partido trampa

Poco que perder y demasiado que ganar

De esta manera afronta los partidos el recién ascendido Rayo Majadahonda, que hasta la fecha venía jugando sus partidos como local en el Wanda Metropolitano, cedido por el Atlético de Madrid, mientras su estadio, Cerro del Espino, terminaba su adaptación profesional a la liga 1|2|3. En un giro rápido y dramático de los acontecimientos, las obras adelantaron sus plazos en un mes y medio, y el Deportivo de la Coruña será el primer rival en estrenar un feudo, que bajo la vista de todos, parece que todavía no reúne las condiciones mínimas para poder disputar fútbol de primer nivel en él.

No obstante, como se comentaba, el Rayo no lo está haciendo del todo mal en su primera temporada en segunda división, encontrándose en una posición cómoda (13º). Sin embargo, una derrota ante el Deportivo en lo que será el estreno de su campo, podría dejarles cerca del precipicio de segunda división B, además seguramente buscarán la primera victoria en su casa. Por otra parte, si bien es cierto que el Deportivo sólo ha perdido un partido en lo que va de temporada, el cual ha sido fuera de casa (también en Madrid), no termina de mostrar todo su potencial. Por lo tanto, este partido está marcado en rojo en el calendario de Natxo González para dar un golpe sobre la mesa y reivindicarse como equipo predilecto para el ascenso directo a la primera división, sin embargo, todo parece indicar que no será tan fácil como parece.

Cómo llegan ambos equipos.

De una manera más irregular llega el equipo local, en sus últimos cinco enfrentamientos, viene de perder contra el Tenerife y Alcorcón, empatar contra Osasuna y ganar contra Almería y Numancia, el bagaje total son dos victorias, dos derrotas y un empate. Por su parte, el Deportivo viene de tres triunfos contra Osasuna, Oviedo y Reus, y dos empates frente al Almería y Las Palmas, siendo el equipo más goleador de la categoría y el segundo menos goleado. Además, es el el cuarto mejor equipo visitante de la categoría, aún con un fútbol más que cuestionado en ocasiones, con un partido menos, que en caso de ganar sería el mejor equipo visitante empatado con Granada y Albacete. El equipo que quiere asaltar el Cerro del Espino como buenos primerizos.

Contratiempo.

Por desgracia, se puede decir que no sorprende y que de hecho tiene ligeramente acostumbrados a la afición a esta escena durante esta temporada, Fede Cartabia ha caído nuevamente lesionado, con una lesión muscular de grado I en el bíceps femoral que no le permitirá disputar el partido que se celebra hoy a las 12:00 a.m (CET) en Madrid.

A mayores, el Dépor visita el Cerro del Espino con cuatro bajas más, David Simón y Duarte por cumplir el ciclo correspondiente a sus cinco tarjetas amarillas, y Dubarbier y Pedro Sánchez por sendas lesiones de las cuales ya enfilan su recta final en su recuperación, no obstante no todo son malas noticias, Natxo recupera a su capitán, Álex Bergantiños para la medular, el cual podrá medirse al equipo madrileño.

Posibles onces.

Rayo Majadahonda (4-2-3-1): Canero, Isaac Carcelén, Jorge García, Galán, Álvaro Bustos, Luso, Enzo, Verza, Echu, Schiapacasse y Toni Martínez.

Deportivo de la Coruña (4-4-2): Dani Giménez, Eneko Bóveda, Somma, Pablo Marí, Saúl, Mosquera, Didier Moreno, Edu Expósito, Carles Gil, Quique y Carlos Fernández.