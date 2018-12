El Rayo presenta la IV edición de la 'San Silvestriña'

El Rayo Vallecano, que al fin ha conseguido romper su mala dinámica en liga, y lo ha hecho frente al Eibar, no solo se preocupa porque el primer equipo consiga la salvación, que es el primer objetivo. Sigue muy de cerca, como siempre, las causas sociales. Y ya no solo la entidad en sí, y si no su Fundación. Y un año más, el cuarto concretamente, ya ha comenzado a organizarse la IV edición de la 'San Silvestriña'.

La San Silvestriña, el 29 de diciembre

Esta carrera infantil y solidaria tendrá lugar el día 29 de diciembre. Está organizada, como se ha mencionado anteriormente, por la Fundación Rayo Vallecano, pero no lo hacen solos. En este acto también han querido estar presentes y colaborar Club de Atletismo Zancadas, Ocio Runners y Noizze Media. El lema del acto es claro: "ningún niño sin juguetes".

Esta iniciativa que, que se celebrará por cuarto año consecutivo, se desarrollará en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, y en ella podrán participar niñas y niños de todas las edades, ya que habrá diferentes circuitos. Además de pasar un buen día y hacer deporte en compañía de sus familias, los participantes contribuirán a una buena causa, ya que los juguetes que aporten, que será el único requisito para participar, se donarán a la Parroquia de Entrevías San Carlos Borromeo. Esta, a su vez, los distribuirá entre los pequeños del barrio en extrema necesidad.

Se podrá llevar a cabo gracias al patrocinio de las empresas y entidades que han querido participar en el acto. Se cuidarán todos los detalles de una carrera que contará con el apoyo desinteresado de voluntarios de la afición rayista. Para poder estar en esta iniciativa donde, una vez más, se darán cita deporte y solidaridad, se podrá inscribir a los participantes en la página del Club Atletismo Zancadas.