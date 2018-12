Juan Antonio Anquela: "Creo que hemos hecho más méritos del rival para ganar"

El Real Oviedo consiguió un meritorio punto ante uno de los principales candidatos a pelear por le ascenso directo. El equipo azul realizo un partido serio, intentado ser protagonista en varias fases del partido y ha concedido muy poco a los rivales teniendo en cuenta que tenía a grandísimos jugadores del equipo rival.

Las primeras impresiones de Juan Antonio Anquela tras el partido dejan claro que el técnico se muestra satisfecho con el trabajo realizado por su equipo: "Creo que hemos hecho más méritos del rival para ganar. Ha habido ocasiones de los dos, pero también alguna decisión en la que no hemos salido bien parados". Quiso dejar claro y poner en valor el punto conseguido teniendo en cuenta la entidad del rival: "Que no se nos olvide nunca quién es el rival, que es un equipo tremendo. Nos ha faltado un poco de fortuna y un par de jugadas... que no me quejo pero hay que verlas. Contentos con el trabajo de la gente".

El partido no estuvo exento de polémica, los azules se quejaron de tres posibles penas máximas no pitadas, en la primera parte al defensa central Bolaño, una al delantero murciano Toche y otra al canterano Viti en los minutos finales.

Anquela no rehuyo el tema: "Ha faltado fortuna y circunstancias, hay tres jugadas que me gustaría ver, no me quejo, pero me gustaría verlas. A los que tenía a mi lado les han parecido claras. Hay un penalti a Christian en la primera tremendo, a mí me pareció claro" y habló con Viti de la acción: "Viti me dijo que lo agarraron, nos han pitado un penalti en lo que llevamos de Liga, no hay más" sentencio. Hay no acaba el tema al defensor cántabro fue expulsado en el minuto 90: "La segunda tarjeta de Christian quiero verla. A Christian lo conoce todo el mundo, a los mentirosos que se tiran y provocan no los conocen. No sé si es tarjeta o no, yo hablo en general, me ha parecido que no lo es".

El míster acabo su intervención reflexionando sobre el año pasado y lo caro que se puede pagar la pérdida de puntos: "Si nos agarran y no lo han pitado?pues no hemos tenido suerte. Son circunstancias no controlables, lo que no podemos es poner una velita, y esto viene de largo. El año pasado nos quedamos fuera de liguilla de ascenso y fueron muchos momentos decisivos. Cuidadito que yo veo como pitan a otros equipos...". Habló muy claro el jienense, poco dado a criticar a los colegiados hoy fue muy contundente con su labor.