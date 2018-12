Festival azul en el Díaz Vega

Real Oviedo Femenino-12-0-Club Deportivo Oceja

Real Oviedo Fememino: Nuria, Gema, Carmen (Laurina, min. 66), Alba Gordillo, Marta Reyes; Iglesias, Cienfuegos, Cuque (Isina, min. 66), Yoli Chamorro; Marina (Carol Glez. min. 70), Paula (Villamayor, min. 70).

CD Oceja: Miriam; Jenayra (María Pérez, min. 92), Alexandra, Aida, Ángela; Raquel, May Belmonte, Ana Belén (Alba González, min. 69); Mónica, Soraya (Nora, min. 75), Alba Señas.

Goles: 1-0, min. 16, Cienfu; 2-0, min. 17, Iglesias; 3-0, min. 18, Marta Reyes; 4-0, min. 24, Carmen; 5-0, min. 38, Paula; 6-0, min. 53, Paula; 7-0, min. 63, Marina; 8-0, min. 68, Paula; 9-0, min. 74, Cienfu; 10-0, min. 87, Villamayor; 11-0, min. 92, Laurina; 12-0, min. 93, Villamayor.

Árbitro: Patricia Rodríguez Díaz.

Estadio: Manuel Díaz Vega (Oviedo). Grandísimo aspecto de las gradas. Habitual.

Sacó el rodillo el Real Oviedo Femenino. Goleada de escándalo ante un Oceja que nada pudo hacer ante un equipo tremendamente superior. Y eso que a Pedro Arboleya no le tembló el pulso en cuanto a las rotaciones, ya que junto a Alejandra, portera del filial, estaba sentadas en la banqueta Celia, Henar, Isina, Carol Glez. , Villamayor y Laurina o, lo que es lo mismo, seis jugadoras capitales en el esquema del técnico carbayón, lo que deja a las claras el plantillón del que dispone esta campaña el Real Oviedo.

El partido fue un monólogo, sólo hay que ver el resultado, y el aspecto llamativo es que Miriam, guardameta del Oceja, fue la mejor jugadora de su equipo, salvando varias situaciones claras de gol. Un Oceja que pagó la "novatada" en campo de un transatlántico, ya que las cántabras debutan este año en la categoría y hace precisamente una semana cosecharon su primera victoria en la misma ante el Sárdoma, próximo rival de las ovetenses.

Nada más comenzar, al dos de partido, Marta Reyes, muy activa todo el choque, disparó desde lejos, pero Miriam atajó. El dominio era total, posesiones largas e intentos por bandas, por la zurda de Reyes y por la derecha de Gema, que hoy fue titular y cuajó un partido sobresaliente. Al once llegó la primera clara, y sería doble. Yoli puso primero uno de los innumerables centros de gol que pondría en el partido para el cabezazo de Cuque al que respondió Miriam con un paradón enviando a córner. En el propio saque de esquina, fue Marta Reyes la que cabeceó al travesaño.

Se abrió la veda al cuarto de hora. Cienfu que levantó la cabeza, y desde su casa pateó para el primero donde no llegó Miriam. Sería el primer puñetazo al mentón de un Oceja que recibió en dos minutos tres goles. El segundo llegó en córner botado por Yoli, que terminó el partido con cinco asistencias, y un cabezazo en carrera inapelable de Iglesias. Golazo. Otra vez Iglesias, y apenas medio minuto después tuvo el tercero en otro cabezazo a la salida de un córner, pero Miriam lo evito con una buena parada que dejó el balón para que Marta Reyes, que puso el tercero. Y no es casualidad, ya que la lateral maña siempre está cerquita de lo que se cuece en las acciones de pelota parada. A punto estuvo la propia Marta de subir el cuarto pero su disparo duro desde lejos lo envió a córner de nuevo Miriam con otro paradón. De nuevo a balón parado, y de nuevo en un córner el cuarto. Yoli al punto de penalti y Carmen de cabeza para dentro en lo que es el primer gol de la número seis en la temporada. La superioridad aérea del Real Oviedo era tremenda. Sólo un minuto después fue Iglesias quien a punto estuvo de hacer otro gol con un derechazo que se fue fuera por poco. Yoli Chamorro quiso unirse también a la fiesta marcando, pero disparo tras control de pecho en el segundo palo se le fue cruzado por poquito. A siete del descanso entraría en acción Paula. De nuevo banana de Yoli en falta lateral y cabezazo buenísimo de la ariete avilesina para desviar en el primer palo y poner el quinto. Tuvo dos más el ROF antes del intermedio. Primero Cuque, que se encontró con el palo tras un misil, y después Marina que tras un balón rebotado envió demasiado cruzado un mano a mano algo escorada. Descanso, y todo vendido.

Paula entra con todo ante la meta Miriam. Foto: José Manuel Infiesta Alba

El segundo acto tuvo el mismo guión del primero, aunque la primera fue para el Oceja, y fue en las piernas de la ex jugadora del Oviedo, Alba Señas, que disparó fuera. Cuque tuvo una más para anotar, pero la gallega se volvió a encontrar con Miriam, que hizo otro paradón a córner. En el saque de esquina, como durante todo el partido, pasaron cosas, y es que Paula cabeceó a la red el segundo de su cuenta. Un segundo en cuenta particular que también pudo hacer Carmen, pero su cabezazo, y como no podía ser de otra manera a la salida de un córner, se fue al larguero. El larguero siguió siendo protagonista y un minuto después fue Iglesias quien se encontró con él. A media hora del final llegó el séptimo. De nuevo Yoli desde la izquierda para Marina, que tras controlar dentro del área mandó el balón a la red.

Pedro Arboleya introdujo más madera, primero Isina y Laurina y después Carol y Villamayor entraron con hambre al verde. Precisamente Laurina puso un gran balón para que Paula cruzase abajo su hattrick. No levantó el pie el Real Oviedo, y de nuevo Cienfu, tras pared con Isina, puso el noveno a quince para el final. La propia Isina no quiso irse sin su gol, y a punto estuvo con un disparo de zurda que pegó de nuevo en el larguero. La "10" volvió a tenerla tras un pase de Carol pero disparó centrado abajo para Miriam. A tres para el final otra vez Isina, esta vez asistiendo para que Villamayor no se fuese sin su gol. En el añadido llegarían dos goles más. Gema, en la enésima internada por derecha, ganó línea de fondo y puso el pase de la muerte para que Laurina definiera con clase para el undécimo. Y en la siguiente, que sería la última, Villamayor facturó tras una buena media vuelta en el área.

Al final, goleada del Real Oviedo Femenino, que visitará al colista Sárdoma antes del partido de partidos, donde recibirá al Deportivo y donde puede decidirse media liga. El Oceja, por su parte, suma una nueva experiencia más para seguir aprendiendo en su debut en la categoría.