Sanse 0-2 Atlético de Madrid “B”: versión desconocida en Matapiñonera  

La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes ha perdido contra el Atlético de Madrid “B” por 0-2 en un partido que será recordado por las pocas ocasiones de gol locales y visitantes, pero con la diferencia del acierto. El duelo se jugó en pocos espacios, tal y como quiso el equipo colchonero. Manolo Cano salía con el recién fichado Guillermo Vallejo en la portería como gran novedad. Además, volvía el central Jota. El resto eran los más habituales.

Gol de la nada

El partido comenzaba con dos equipos muy definidos estilísticamente. El Sanse con un 4-4-2 y queriendo la pelota y el Atleti 4-2-3-1 esperando atrás a la contra. La clave era observar por donde iba a ir el partido. Si hacia el ataque o la contención. Eso quedó claro al cómputo global. Tres tiros por parte de los dos conjuntos y un gol. Es decir, cuarenta y cinco minutos de mucha táctica y poco espectáculo. Un contexto que no invitaba a la diversión de una mañana fría de domingo en Matapiñonera. Los de Manolo Cano cayeron en la trampa planteada por el Atleti de disputar el duelo en pocos espacios y sin huecos para que los franjirrojos pensaran. Así, el mediocampo de los locales no lograba conectar con los delanteros. Por tanto, tendrían que tirar de acciones aisladas. Hubo solo una, para desgracia de ellos. Rubén Sánchez, libre de marca dentro del área, enviaba fuera un gran pase de Perales. Era el minuto 8.

Hasta ahí el ataque del Sanse. El resto fue la imposición de lo que el Atleti iba a proponer. Achicar agua y salir rápido. Samu Araújo tuvo la primera en el minuto 13. Fue un tiro arriba con una llegada desde su zona de lateral. No era ni mucho menos el mayor peligro del mundo. Por tanto, todo apuntaba a “cerocerismo”. Unos por no poder y otros por no querer poner la carne en el asador arriba. Sin embargo, en esto del fútbol nada es lo que parece. Al borde de la media hora llegaba la sorpresa del 0-1. Los rojiblancos hacían una jugada de balón largo que llegaba a Joaquín para dar el pase atrás en el punto de penalti para Pinchi, que solo la tuvo que empujar. Gol de la nada. Fue el epílogo de una primera parte con poco ritmo. Mucho había que mejorar en ambas escuadras para ilusionar a la grada.

El segundo fue la puntilla

Tras el paso por vestuarios, el Sanse daba entrada a Iván Pérez por Rivada. Cambio de lateral por lateral en la zurda para buscar la innovación por momentos. Funcionó a rachas a base de apariciones. También en eso influyó el mejor hacer de todo el conjunto sansero. Ya en el minuto 48, Castel tuvo la mejor de todo el partido para los suyos con un fallo en un balón para empujar después de un disparo de Zazo fuera del área y rechazado por el portero Jaume. Dejaba claro la jugada que no era el día de los del norte de Madrid. Idea que se refrendaría minutos más tarde con un tiro al palo de Castel. Era el arreón local por el conservadurismo visitante. La balanza ya estaba para el empate, pero esos fallos estaban siendo una condena para ello.

El fútbol volvería a ser traicionero para el Sanse en el minuto 61. Joaquín ponía el definitivo 0-2 gracias a un saque de banda rápido que pillaba descolocada a la zaga rival. Los de Manolo Cano lo habían intentado, pero esto ya era una losa muy importante. Es cierto que tras el segundo tanto se rehicieron bien, dicho sea de paso. Quedaba media hora por delante y había pensamientos de que si metían un gol pronto podían sacar petróleo. Carlitos, con tiro lejano, Zazo, de falta, y el suplente Agüero fueron los encargados de poner pimienta. Todo eso no fue suficiente. Ni siquiera el poner un delantero más en cancha. El gol estaba negado en el Sanse y el Atleti “B”, a su manera, se había llevado el duelo. Punto y final con 0-2, en una dosis de realidad para los de Matapiñonera.

Con este resultado, el Sanse se queda con veintiséis puntos en la tercera posición de la tabla. Suma dos partidos sin ganar. La semana que viene jugará contra el Real Madrid Castilla fuera de casa. EI Atleti “B”, por su parte, se queda con veintiún puntos en zona media. La próxima jornada luchará en casa contra el Coruxo.

PUNTUACIONES VAVEL 2B

Pinchi Pt:3 Joaquín Pt:2 Castel Pt:1

Guillermo Vallejo; Rubén Valverde, J.C Aliaga, Zazo, Bruno Rivada (Iván Pérez, min.45); Satoca, Galindo (Giovanni, min.75); Carlitos, Rubén Sánchez (Agüero, min.54); Perales, Castel .

Jaume Valens; Ricard Sánchez, Aitor Puñal, Víctor Ruíz, Samu Araujo; Mikel Carro, Cristian Rodríguez; Joaquín (Mollejo, min.69), Óscar Clemente (Segura, min.79), Pinchi; Borja Garcés (Solano, min.86).

0-1, min.33, Pinchi. 0-2, min.61, Joaquín.

Sánchez López (colegio murciano) Amonestó por los locales con tarjeta amarilla a Bruno Rivada (min.42) y por los visitantes a Aitor Puñal (min.30 y Ricard (min.60).