Albacete - AD Alcorcón: puntuaciones del Alcorcón, jornada 16 de LaLiga 1|2|3

El conjunto amarillo ofreció una buena imagen, peleó el partido hasta el final, pero finalmente, los tres puntos se quedaron en la provincia manchega.

(0-2: Muy mal / 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8: Muy bien / 9-10: Excelente / S.C.: Sin Clasificar)

Raúl Lizoain

6 | Resignado. El guardameta del Alcorcón estuvo bastante serio en los noventa minutos de partido. No pudo hacer más en la obra maestra de Eugeni Valderrama. Tampoco en el penalti de Bela, adivinó la intención del francés, pero el disparo entró por la escuadra.

Laure

5 | Amonestado. El capitán alfarero vio la quinta tarjeta amarilla, y por lo tanto se perderá el partido del próximo domingo ante el Reus. Lo intentó, pero no estuvo acertado.

Esteban Burgos

6 | Valiente. El central argentino volvió a tirar del carro alfarero. Está en un nivel muy alto, con mucha confianza, y cogió los galones para volver a disparar el penalti para el empate.

David Fernández

6 | Serio. El madrileño ofrece mucha seguridad atrás, junto a su compañero Esteban nos han mal acostumbrado a ser una defensa que no encaja apenas goles. Ayer se encajaron dos, pero ninguno achacable a despistes defensivos.

Bellvís

6 | Condicionado. El lateral izquierdo estuvo más pendiente de defender que de atacar. Los extremos del Albacete resultaron una seria amenaza para los alfareros.

Eddy Silvestre

5 | Sustituido. El mediocampista azerí jugó uno de los partidos más discretos desde que es titular con el conjunto alfarero. Fui sustituido sobre la hora de partido, con una cartulina amarilla más para su colección.

Dorca

6 | Villano. El catalán terminó como villano de una película que había empezado como héroe. Provocó el penalti que serviría para empatar el partido. Pero en su propia área sacó una mano innecesaria, que el árbitro consideró penalti, y le costó el gol de la derrota alfarera.

Sangalli

5 | Desaparecido. El vasco venía de realizar unos partidos brillantes. Pero ayer no tuvo ninguna incidencia en el partido, y probablemente el Alcorcón lo echó en falta.

Borja Galán

6 | Frustrado. El extremo siempre confía mucho en su disparo, y lo intentó varias veces, pero no encontró la suerte de otros días.

Álvaro Peña

5 | Irrelevante. Álvaro entró en el once hace cuatro jornadas por la lesión de Casadesús. Empezó muy bien, pero se ha ido desinflando con el paso de las jornadas.

Juan Muñoz

5 | En sequía. Hace tiempo que los alfareros no cantan ningún gol del utrerano. Las ocasiones ahora no le entran, y los amarillos empiezan a echar de menos sus tantos.

Dani Toribio

5 | Prescindible. El capitán alfarero no ha recuperado aún su nivel tras la lesión. Volvió hace un par de semanas en Lugo, pero no ha sido titular en ninguno de los partidos posteriores. Sustituyó a Eddy con media hora por delante, pero su presencia no se notó en el campo.

Jonathan Pereira

6 | Peleón Tras el gol ante el Zaragoza, Parralo le ofreció su confianza para darle la vuelta al partido. Se desmarcó entre lineas para ofrecer alguna posibilidad en ataque, pero no tuvo ninguna ocasión clara de gol.

David Mayoral

5 | Desafortunado. Cristóbal le sacó para revolucionar el ataque y buscar la remontada. Pero el extremo no tuvo ninguna acción destacada y pasó desapercibido.

Cristóbal Parralo

6 | Práctico. El cordobés reaccionó antes de lo que suele ser habitual, en busca de rescatar algún punto en el Carlos Belmonte. Esta vez los cambios no le dieron frutos, pero no se le puede reprochar nada.