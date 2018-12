Luka Modric, ganador del Balón de Oro 2018 tras la hegemonía de Cristiano y Messi

Llámalo Luka Modric o cómo hacer historia. El jugador croata se ha convertido este lunes en nuevo Balón de Oro tras una década de dictadura dónde el premio solo iba a las arcas de Messi y Cristiano Ronaldo. El último jugador que se hizo con este galardón, que no fuera ninguno de estos dos, fue Kaká con el Milan en el año 2007. Mucho ha llovido desde entonces, pero ese día ya ha llegado y se ha convertido en una cita histórica.

El centrocampista de 33 años culmina con este reconocimiento un año plagado de éxitos. Ganador de la Champions con el Real Madrid siendo una pieza indispensable en los esquemas de Zidane, subcampeón del mundo con Croacia, premio The Best y ahora Balón de Oro. Ha dejado atrás en el podio a Cristiano Ronaldo, que ahora milita en la Juve, y a Antoine Griezmann que era uno de los grandes favoritos para romper una hegemonía que ha durado once años. También se queda fuera Kylian Mbappé, una de las grandes promesas del fútbol mundial que en un futuro aspira a levantar este mismo premio.

Además, el nombre de Luka Modric quedará grabado en la historia por ser el primer futbolista croata en conseguir este prestigioso galardón. Siendo centrocampista, con todas las desventajas que eso conlleva, pues suelen ser los delanteros quiénes acaparan todas las miradas, ha logrado un hito que será recordado para siempre. Aún así, el futbolista del Real Madrid reconoció que se ha visto beneficiado de ese cambio de posición para tener un juego más vistoso: "A lo largo de mi carrera que las mejores cosas no se consiguen fácilmente. El cambio de posición me ayudó muchísimo en mi desarrollo, porque antes era más ofensivo. Ahora más atrás soy capaz de leer mejor los partidos, mostrar más creatividad y mi verdadero juego".

Modric celebrando la Decimotercera. Foto: Real Madrid.

Afirmó que es un honor unirse a la selecta lista de privilegiados que han conseguido el Balón de Oro. Entre ellos se encuentran algunos como Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Nedved o Figo: "Me he unido a este grupo de jugadores excepcionales que han ganado el Balón de Oro desde su creación. Es todo un honor unir mi nombre a este gran grupo de futbolistas".

Además, ser el primer jugador en romper la hegemonía de Cristiano y Messi es algo que pasará a la historia: "Es una sensación increíble. Ganar esto después de Cristiano y Messi y por delante de otros jugadores es un orgullo. Si lo he ganado es que he hecho algo especial en el campo y por ello nunca olvidaré este 2018".

Quiso agradecer a todos los que han hecho posible que ganara el Balón de Oro. Entre ellos todos los miembros del Real Madrid, de la Selección croata y sus familiares que siempre han estado a su lado: "Quiero dar las gracias a los que me han ayudado a estar aquí esta noche. Me gustaría agradecer a mis compañeros del Real Madrid, todos los entrenadores y el resto de miembros de la plantilla. Así como a la Selección croata, los periodistas que han votado por mí y mi familia".

Pues así finaliza un nuevo hito del fútbol. A sus 33 años, Luka Modric se convierte en el nuevo Balón de Oro y pone el lazo a una temporada de ensueño. Se ha ganado un puesto en el Olimpo de los mejores jugadores de la historia del fútbol y un reconocimiento a su carrera profesional tanto en su país como en el Real Madrid, que suma uno más a su alargada lista de profesionales que han ganado la 'pelota dorada' vistiendo la camiseta blanca.