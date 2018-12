Semana clave para el CD Tenerife

La semana se presenta clave para la institución tinerfeña y ello por diversos motivos:

Uno, porque el club aún continua en la búsqueda del responsable deportivo que sustituya a Alfonso Serrano, que si bien éste en su despedida informó que la decisión de su marcha estaba tomada con anterioridad, el hecho de que aun continue vacante el puesto, hace dudar y mucho de ello. La falta de planificación del consejo insular generan muchas dudas en la parroquia blanquiazul.

Esta semana se supo que se habían tenido contactos con Toni Cruz, ex UD Las Palmas y que éste había desestimado la proposición de los jerarcas tinerfeños de hacerse con la parcela deportiva. A día de hoy parece que el mejor colocado es Víctor Moreno, ex Albacete y Lugo y ahora en la Secretaría Técnica del Deportivo Alavés con Sergio Fernández al mando. Pero aún sin director deportivo ya se dan pasos en la reformarción para el mercado invernal: el primero de ellos ha sido esta mañana comunicando al agente de Chilunda que el Club no contará con él. No es de extrañar ya que el Tanzano aun no ha disfrutado titularidad y son contados los minutos que se le han dado. Otra apuesta fracasada de Alfonso Serrano.

Dos, porque el CD Tenerife necesita puntuar y no solo eso, si no más aún lavar la imagen y olvidar tantos sinsabores que deja a su afición cada vez que juegan fuera del Heliodoro.

Tres, porque al mando de la UD Extremadura vendrá "Rodri", que fuera segundo entrenador blanquiazul hasta hace tres semanas y por el que tanto insistió Alfonso Serrano en traerlo al Club tinerfeño, primero con Etxebarría y más tarde con Oltra al que "colocó" como ayudante. Las formas de la salida de Rodri del Club insular no gustaron nada a sus consejeros. Posiblemente esta fuera la gota que colmara el vaso para la destitución del Director Deportivo.

Cuatro, porque si bien Oltra podrá contar con los recuperados Nano y Paco Montañés, se caen de la lista Jorge Sanz y Brian Acosta, por acumulación de tarjetas y Luis Pérez que estará alejado por lesion de 3 a 4 semanas. Continúan al borde de la suspensión Filip Malbasic y José Naranjo que con toda probabilidad alguno o ambos no estará frente a la UD Las Palmas en el Derby regional el próximo 16 de diciembre.

En lo referente al delantero Nano Mesa, éste tendrá que convencer durante la semana a José Luis Oltra de incluirlo en el once y luego si es posible anotar y dar fin a su sequía goleadora; no ve puerta desde el mes de Septimbre. Por contra, en el cuadro Extremaño, Enric Gallego con trece tantos se queda a uno del total de los anotados por toda la escuadra tinerfeña (14).

Con estos condicionantes, el Tenerife prepara la semana para recibir a la UD Extremadura que no pierde desde el pasado 17 de Noviembre, fecha en la que se hizo cargo Rodri, ganar y luego ir fuertes a Gran Canaria a disputar el derby Canario. Si les sale bien la jugada, terminarán el año bien, de lo contrario se esperan nubarrones para los primeros días de mercado invernal.