Último entrenamiento antes de viajar a Sevilla

El FC Barcelona Femenino sigue preparando el partido de este miércoles ante el Sevilla FC. Las azulgranas se han entrenado este martes por última vez en Barcelona antes de viajar a Sevilla. El equipo continua con muchas jugadoras lesionadas y Fran Sánchez deberá recurrir a la cantera para poder cubrir los huecos que dejan las jugadoras lesionadas.

Las jugadoras y el cuerpo técnico han rendido homenaje antes del inicio de la sesión preparatoria con un minuto de silencio al que fuera presidente del FC Barcelona entre 1978 y 2000, Josep Lluís Núñez.

El equipo se encuentra muy mermado por la plaga de lesiones y el calendario no da tregua para que las lesionadas puedan recuperarse y que el equipo pueda recuperar efectivos. En el entrenamiento de este martes no han podido participar Gemma Gili, Bussaglia, Mariona, Lieke Martens, Stefanie Van der Gragt y Kheira Hamraoui, todas ellas lesionadas. Tampoco lo han hecho las recientes campeonas del mundo sub17, Claudia Pina y Jana Fernández, que todavía no se han incorporado tras el Mundial sub17.

El equipo ha entrenado con normalidad con las jugadoras disponibles para Fran Sánchez: Las porteras Sandra Paños, Pamela Tajonar y Gemma Font, M. Pérez, Marta, Mapi León, Leila, Andrea Pereira, Vicky Losada, Patri, Andonova, Alexia, Duggan, Andressa Alves, Bárbara, Aitana y Candela. Para cubrir las bajas, también se han entrenado la defensa Laia Codina y la delantera Carla Armengol del filial.

El Barça viajará a Sevilla en la tarde del martes, donde el equipo intentará seguir con su buena dinámica de resultados y pese a las bajas, sacar un gran resultado ante un teórico rival fácil como es el Sevilla FC. El Sevilla acumula ocho jornadas sin ganar y solamente lleva 6 puntos, situándose penúltimo en la clasificación. Además, es un rival que se le da muy bien al FC Barcelona donde las azulgranas han goleado y mantenido su portería a cero en todos los encuentros disputados en las temporadas anteriores.