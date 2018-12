Previa FC Barcelona – Cultural Leonesa: Certificar lo conseguido en la ida

El Camp Nou acogerá la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en un partido que enfrentará a los culés frente a la Cultural Leonesa. Tras un partido de ida donde la Cultural mereció mucho más, el Barça intentará conseguir el billete directo para los octavos de final con los jugadores menos habituales.

En la ida, un solitario gol del central francés Clément Lenglet dio la victoria a un Barcelona que estuvo muy gris. En un partido plagado de suplentes, los blaugranas no desarrollaron su habitual juego y los leoneses se emplearon con demasiada dureza.

El Barça viene de ganar en casa ante el Villarreal, en un partido donde Ousmane Dembélé fue el gran protagonista al realizar una de sus mejores actuaciones con la camiseta del Barça. El equipo parece que no termina de despegar y sigue sin mostrar su mejor versión, un buen juego que los teóricos suplentes tampoco mostraron en su visita a León.

Por su parte la Cultural Leonesa no atraviesa un buen momento y viene de perder 2-0 en el estadio del Salamanca CF. Los hombres de Víctor Cea acumulan cinco partidos sin conocer la victoria y han descendido hasta el quinto puesto, saliendo de los puestos de playoff de ascenso a la Segunda División. Un equipo que demostró ante el Barcelona que sabe jugar bien al fútbol y que su objetivo es el ascenso a la categoría de plata.

Es evidente que el claro favorito es el FC Barcelona, y más aún tras su victoria en el partido de ida. La Cultural buscará dar la sorpresa y los jugadores menos habituales culés querrán vencer por la vía rápida y conseguir el objetivo de acceder a los octavos de final.

El Barça sin sus estrellas

Ernesto Valverde ha dejado fuera de la convocatoria a cuatro de sus jugadores más importantes, Messi, Piqué, Jordi Alba y Busquets. El técnico dará descanso a sus pilares que acumulan muchos minutos y dará la oportunidad a los menos habituales. Además tampoco han entrado en la convocatoria los lesionados Sergi Roberto, Luis Suárez, Rafinha, Arthur, Umtiti y Sergi Samper.

Para contrarrestar las bajas, Ernesto Valverde ha convocado a los canteranos Guillem Jaime, Chumi, Miranda, Oriol Busquets, Álex Collado y Riqui Puig. Por tanto, el Barça con muchas novedades en una convocatoria atípica, pero con las ganas de aprovechar la oportunidad de los jugadores que cuentan con menos minutos y con los canteranos.

Ernesto Valverde ha valorado a su rival en la previa, un equipo que puso las cosas muy difíciles a los suyos y que empleo demasiada dureza para pararles: “Fue un partido duro. Juegan con mucha intensidad, espero lo mismo para mañana. Debemos tener una respuesta a eso. Salían bien a la contra”.

La Cultural Leonesa a dar la campanada

La Cultural Leonesa buscará dar la sorpresa en el Camp Nou y como demostró en el partido de ida, intentarán buscar la victoria. El equipo no atraviesa su mejor momento y no hay mejor escenario posible para revertir la situación. Saben que es muy complicado pero no tienen nada que perder, por lo tanto el equipo ira con todo para conseguir una machada histórica.

Víctor Cea tendrá a su disposición a todos sus jugadores, que intentarán hacer todo lo posible para contentar a una afición que ve que su equipo no atraviesa su mejor momento. El entrenador es consciente de que han de centrarse en la liga y que el partido de este miércoles ha de servir para recuperar sensaciones y poder preparar de mejor manera el siguiente encuentro liguero: “Este partido nos tiene que ayudar para preparar de la mejor manera el siguiente, sin eludir a lo que es lo competivo”.

Precedentes

El último partido disputado por ambos equipos fue el partido de ida de esta eliminatoria. El FC Barcelona vencía por 0-1 en León con un gol de Lenglet en el añadido.

Para encontrar otro duelo hay que remontarse al año 2009, donde en la misma eliminatoria, los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, el Barça eliminaría a la Cultural Leonesa. En León, los culés vencerían 0-2 con un doblete de Pedro Rodríguez. Ya en el partido de vuelta, la Cultural Leonesa se llevaría una manita del Camp Nou con un doblete de Bojan y los goles de Xavi, Messi y Pedro.

Posibles alineaciones

Por parte del FC Barcelona: Cillessen; Semedo, Chumi, Vermaelen, Miranda; O. Busquets, Denis Suárez, Aleñá; Coutinho, Munir, Malcom.

Por parte de la Cultural Leonesa: Jorge Palatsi; Saul, Nicho, Iván González, Jesús Bernal; Sergio Marcos, Romero, Liberto, Jorge Ortiz, Zelu; Andane.