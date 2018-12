Dimitrievski y Álex Moreno, en el once ideal de La Liga

Como cada semana, La Liga escoge los once jugadores que, en función de las distintas demarcaciones, los futbolistas que han destacado en sus respectivos partidos. A pesar de que los integrantes de los 20 equipos son candidatos a este merecimiento, el resultado de los suyos suma, pero sobre todo si el elegido tiene mucho que ver con el desenlace del encuentro. Es el caso de Dimitrievski y Álex Moreno, claves en la victoria de los de Vallecas ante el Eibar.

Dimitrievski y Álex Moreno, los mejores frente al Eibar

Que el Rayo Vallecano necesitaba una victoria para no quedarse descolgado del resto de equipos es una realidad, y el partido ante el Eibar se planteaba como una final. Pero Dimitrievski y Álex Moreno, a pesar de que el partido de los suyos no fue para enmarcar desde el punto de vista de la afición rayista, se echaron el equipo a la espalda y cumplieron a la perfección con sus respectivas funciones. Paradas e internadas y detener a los rivales. Gracias a ellos, los vascos no fueron capaces de batir al portero macedonio.

Precisamente por eso, La Liga ha querido incluir a ambos en el once ideal de la jornada 14. En la misma línea que Moreno, con defensa de cinco, también se ha querido merecer a Junior Firpo, Gerard Piqué, Chema Rodríguez y Vitorino Antunes. El centro del campo lo han conformado con Lucas Vázquez, José Campaña y Óscar Rodríguez.

Álex Moreno tratando de detener un ataque rival | Fotografía: La Liga

Por último, y la faceta que lleva a un equipo a ganar o a perder, en la parcela ofensiva han juntado a dos killers de la categoría. Iago Aspas, el jugador más determinante del Celta, y que logró un doblete ante el Huesca, y Guido Carrillo, autor de otros dos tantos frente a un Valladolid que no supo reaccionar ante los pepineros, precisamente, el próximo rival de los franjirrojos.