Modric y su peleada vida para convertirse ya en el genio de oro 

Luka Modric ya es de oro. Así lo confirmó ayer la entrega de este prestigioso trofeo individual que ofrece la revista francesa France Football. Aunque hace unos días ya se adelantó la más que probable victoria del mediocentro balcánico, faltaba la 'protocolización' del premio. Merecido para muchos, injusto para otros, el fantástico y talentoso futbolista croata ya ha entrado en la historia de este deporte.

Así, también ha concedido la tradicional entrevista personal y profesional que la publicación gala saca cada año tras dar el Balón de Oro. Un Modric ya en boca de todo el mundo del fútbol se ha mostrado humilde y cercano, sin perder esa sonrisa característica suya que tras este reconocimiento individual es aún más duradera. Su infancia estuvo llena de dificultades, pero hoy ya es un hombre de oro.

Natural de Zadar, Luka Modric tuvo unos complicados años cuando apenas era un niño que pegaba patadas al balón en esta ciudad croata, sumida en guerra contra los serbios. Ellos asesinaron a su abuelo, pero no impidieron que el hoy futbolista del equipo madridista creciese en el seno de una familia humilde dedicada al pastoreo.

Porque a 'Lukita' le tocó huir de casa, vivir en hoteles durante un tiempo y comenzar a buscarse una vida más tranquila. Eso sí, siempre con una pelota bajo los pies. De la vara y el monte croata al cielo deportivo después de pasar por Bosnia, Zeprenic, Zagreb, Londres y, por último, el club que se lo ha dado todo: el Real Madrid.

Comenzó a jugar en el club de Zadar, quiso crecer en el Hadjuk Split, aunque no pudo cuando lo deseaba. Su primer entrenador, Tomislav Basic, fue su guía durante su corta trayectoria en tierras balcánicas. Después, se marcó como meta superar a la leyenda croata Boban Zvonimir. El futbolista líder de los años noventa en la selección de Croacia fue su "fuente de inspiración". Incluso entabló amistad con él cuando fichó por el Tottenham inglés.

"Un día me mandó un mensaje y pensé que era una broma. Pero llamé al número. Era él, la conversación que tuvimos me ayudó mucho psicológicamente. Venía de una persona a la que admiraba y me impresionó por su simplicidad", recuerda Modric.