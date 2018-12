Hernán Pérez deja al Cádiz al borde del pase

Esta vez el Cádiz no dio la sorpresa en copa. Tras eliminar el año pasado al Betis, el conjunto amarillo tenía la esperanza de batir al Espanyol. Y el resultado de la ida parecía que se volvería a ver algo como el año pasado. Pero los aficionados cadistas se quedaron con las ganas.

El Cádiz no jugó mal. A pesar de la superioridad de su rival, el conjunto cadista tuvo ocasiones muy claras para marcar y eliminar al Espanyol. Carrillo tuvo la más clara al no conectar bien un disparo con la portería vacía. Las bandas volvieron a dar mucho peligro, como Carmona, que colgó la pelota en el área y Perea remató de cabeza delante de Roberto, pero sin lograr marcar. Cerca del final del partido, Carrillo volvió a tenerla con un cabezazo que atajó el meta perico. Y ya, en el último minuto, Azamoun, tras un remate de cabeza de Álex Fernández, remató en fuera de juego y el tanto no subió al marcador.

El Espanyol gozó de más ocasiones claras para marcar. La mayoría de sus disparos a puerta las atajó David Gil, que deja una gran imagen en copa. La defensa también impidió que el meta cadista tuviera que detener balones. Hernán Pérez, que entró en el minuto 70, dio el tanto de la victoria tras una gran jugada por banda izquierda.

El mejor jugador del Espanyol fue sin duda Pablo Piatti. El argentino volvió loco a la banda derecha del Cádiz con su verticalidad y centros. Leo Baptistao jugó a un gran nivel y Roberto evitó la machada cadista. Por parte del Cádiz, el mejor fue David Gil que, a pesar de las varias paradas que hizo, no pudo evitar la derrota de su equipo. Carrillo dejó grandes sensaciones y Aketxe en banda parece funcionar cada vez mejor.

Con esto, el Espanyol estará en el sorteo de octavos de final en la Copa del Rey. El Cádiz se centrará ahora más en la liga y en buscar los puestos de playoffs. Quién sabe si el año que viene se volverá a ver este duelo en Primera.