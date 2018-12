Semana crítica para la SD Eibar

Una semana de escándalo la que le espera a la SD Eibar; y nos es para menos porque primero tiene el compromiso copero frente al Real Sporting de Gijón, y a posteriori recibe la visita de la UD Levante, que viene de por un contundente 3-0 a otro equipo vasco, en este caso al Athletic Club.

Mañana a partir de las 18:30h armeros y gijoneses se verán las caras en la vuelta de los dieciseisavos de final del torneo del KO, de la Copa del Rey, en busca de una plaza que acredite formar parte de la siguiente ronda. El domingo, a partir de las 12:00h, los pupilos de Jose Luis Mendilibar volverán a pisar el césped de Ipurúa, esta vez en Liga, frente a la UD Levante.

Las cosas no empezaron con buen pie para el Eibar en la edición 2018/2019 de la Copa del Rey, al haber caído frente al Sporting por 2-0 en la ida, en el Molinón, con tantos de Djurdjevic y Manzambi. Es cierto, que el entrenador de Zaldívar dio minutos a jugadores menos habituales en Liga, como Pablo Hervías o Jordi Calavera, entre otros. En el día de mañana, lo más lógico sería que el máximo responsable armero salga con su once de gala; no debería especular y probablemente salga a por el partido, ya que no le queda otra opción, si quiere batir al conjunto gijonés.

El domingo recibe a un Levante que se encuentra de dulce. Los de Paco López están firmando una gran campaña, ocupando actualmente la sexta plaza en el campeonato liguero. Con 21 puntos están tan sólo a 7 del líder, del FC Barcelona. Evidentemente, alcanzar al club catalán ni se antoja posible ni se pretende, al menos a largo plazo. También cabe destacar la igualdad que existe en esta Liga Santander, ya que entre el Levante que es sexto con 21 puntos, y el Leganés que es decimosexto con 16 tan solo se separan por 5 puntos.

La SD Eibar está situada a tres puntos del Levante, y ganando el domingo en casa igualaría al conjunto azulgrana. Con los tres puntos los de Mendilibar escalarían hasta esa sexta posición, o al menos igualarían con el propio Levante, Espanyol y Girona, sin tener en cuenta que sus adversarios hayan disputado sus respectivos partidos.