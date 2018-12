Míchel: "No me gusta perder cuando no lo mereces"

Tras caer en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Leganés, el técnico del Rayo Vallecano, Míchel, ha pasado por zona mixta para describir sus sensaciones tras la derrota. Se ha mostrado contento con los suyos y apenado por no continuar en la competición: "Para mí hemos hecho un gran partido. 15 ocasiones de gol. 72% de posesión. Ni un pero al equipo. Es injusto. Queríamos pasar y lo hemos merecido. Hemos hecho un partidazo. No me gusta perder cuando no lo mereces. Hemos atacado y defendido muy bien. No estaríamos en descenso si jugásemos como lo hemos hecho. Jugar a este nivel es el camino", afirmó el entrenador.

Míchel, satisfecho con el rendimiento de los suyos

Tras conocer la convocatoria para el encuentro, se preveían muchos cambios en el once, pero sorprendió la colocación de Advíncula como extremo, donde no se le vio tan cómodo como acostumbra. Pero el técnico no solo habló del peruano, también se mostró satisfecho con lo mostrado por Sergio Moreno en los pocos minutos que estuvo sobre el césped, aunque quiso destacar el buen partido de toda la plantilla: "Hoy puse a Luis Advíncula en otra posición. Estoy contento con él y con el rendimiento de todos. Sergio Moreno la tuvo como el día del Atlético de Madrid y se la sacó el portero. Contento por él. Tiene que seguir trabajando como lo está haciendo. Me quedo con todos. Estoy contento con el partido de todos. Cada día me lo ponen más difícil para hacer las convocatorias", aseguró.

Álex Alegría protagonizó varias jugadas polémicas dentro del área, pero Míchel no quiso mojarse al respecto. Así reaccionó el técnico ante una pregunta de un posible agarrón durante una acción: "No he visto en el campo el agarrón a Álex Alegría. Él me dice que es claro."

Míchel antes de un partido | Fotografía: La Liga

Pero la eliminación de la Copa del Rey no fue la única mala noticia que recibió el Rayo durante esta semana, ya que los franjirrojos se quedarán sin Elustondo bastante tiempo, tras lesionarse de nuevo ante el Eibar. Míchel se ha mostrado fastidiado por la pérdida del centrocampista: "Nos joroba mucho la lesión de Gorka Elustondo, sobre todo por él. Nos duele mucho por él", finalizó.