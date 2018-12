Un Eibar cada vez mas internacional

Hoy en día una de las herramientas más usadas por los equipos son las redes sociales. Gracias a ellas los conjuntos pueden llegar a un público internacional y eso se agradece cuando tu equipo no está en sus mejores momentos.

Uno de los equipos que mejores resultados ha obtenido en este ámbito, ha sido la SD Eibar. En sus primeros años en Primera División, el club apenas tenía seguidores fuera del territorio nacional. No obstante, la cosa hoy en día es completamente diferente. En estos momentos el club armero cuenta con 42 peñas en 19 países diferentes, algo impensable hace uno pocos años.

Aunque muchas de esas peñas sean tremendamente conocidas, como es el caso de “Eskozia La Brava”, otras muchas provienen de rincones totalmente inesperados. Estados Unidos o Gran Bretaña son algunos de los países en los que más ha aumentado la cantidad de peñas armeras. No obstante, todo este crecimiento tanto en redes sociales como en número de países en los que el equipo se ha vuelto más conocido, no hubiese sido posible sin la Federación Internacional de Peñas. Esta asociación promueve el encuentro de grupos oficiales y los valores de la entidad entre todos los peñistas.

Tanto la directiva armera como los propios aficionados son conscientes de la importancia de sus peñas. Por eso mismo, tal como se lleva haciendo durante unos partidos, la SD Eibar está dando protagonismo a sus peñas nombrándolas por megafonía antes del comienzo de cada partido y a su vez permitiendo la introducción de megáfonos para animar a los jugadores.

Hoy mismo muchos de esos aficionados tendrán la oportunidad de volver a disfrutar de su equipo. A pesar de la dura derrota en la ida, Mendilibar no se muestra para nada pesimista. “Hace dos años hicimos algo parecido contra un equipo de Segunda. No es lo mismo, ni es el mismo rival, ni nosotros somos los mismos, pero la idea sí que es la misma, la de pasar la eliminatoria, la de ganar y espero que el que juegue esté con esa mentalidad y no reservé nada en ningún momento porque no hay nada que reservar. A partir de ahí veremos lo que pasa”.