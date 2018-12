Trabajo sin recompensa

Borja Martínez en rueda de prensa

El martes salió a rueda de prensa Borja Martínez. Algunas de las preguntas fueron sobre la diferencia entre primera y segunda parte que hizo el Elche ante el conjunto cordobés, una primera parte con buen juego, varias ocasiones delante del portero rival y una segunda parte muy diferente, donde el Córdoba empujó hasta conseguir el premio: “Empezamos muy bien. Cuando el equipo se adelanta, nadie le dice que se eche atrás, pero tiende. El rival juega ante su afición y tiene grandísimos futbolistas, aunque estuviera colista. No es sólo que el equipo esté mal, es que también el rival está bien. Tuvimos ocasiones para el 0-2, no lo hicimos y nos empotraron. Hay que corregir errores potenciar virtudes”. Habló sobre la sensación del vestuario tras hacer un partido donde no tuvieron suerte de cara a gol: “Te queda un sabor amargo, pero ya no se puede hacer nada. En la segunda, es complicado, porque el rival se la juega en casa y nos costó más tener el balón. Sumamos un punto fuera de casa, que llevábamos varios partidos sin hacerlo”. Se habló también de la mala racha del equipo fuera de casa (2 puntos de los últimos 15): “Estamos en una mala racha y los resultados mandan. El equipo genera ocasiones, pero no nos entra el balón. Pero esta es la línea”. Analizó al próximo rival, el cual llega con un reciente cambio de entrenador y dos victorias seguidas: “Es un grandísimo equipo. Lleva dos victorias con el cambio de entrenador. Será un partido complicado, como los 42 de la Liga. Saldremos a muerte a por la victoria, con las buenas sensaciones en casa”. Y por último se le preguntó por las críticas de la afición, pero quiso destacar que siempre se dejan todo en el campo y que solo piensan en el Sporting: “Es normal que por esta racha la gente se ponga nerviosa y dé su opinión. Pero nosotros vamos a lo nuestro. En estas 16 jornadas, hemos tenido mala suerte en algunos aspectos del juego. Lo dejamos todo en el campo. Pero solo queda pensar en el Sporting”.

Xavi Torres: “Toca ganar al Sporting para darnos todos una alegría”

También habló Xavi Torres. El exjugador del equipo gijonés habló sobre el rival, cómo llegan después de dos victorias seguidas y quiso hacer hincapié sobre lo importante que sería ganar en casa: “Vienen después de dos victorias consecutivas y tendrán la confianza por las nubes, pero hay que 'reventarlos' aquí como sea. Tenemos que romper nuestra mala dinámica, la suya y jugar contra un histórico ante nuestra afición”. También habló, al igual que Borja, sobre la mala dinámica del equipo y que no pueden alargarla más: “Llevamos una racha de resultados que no es la que esperábamos y qué mejor manera de romperla que este domingo contra un rival de envergadura y delante de nuestra afición, que se merece que le demos un pequeño premio porque siempre nos están animando”.

Mala racha la que tiene el equipo fuera de casa, dijo que en el vestuario ese aspecto preocupa mucho, pero con el trabajo de cada semana tarde o temprano conseguirán buenos resultados: “Sacar dos puntos de quince no gusta a nadie, pero también es verdad que en partidos como el último en Córdoba podríamos haber ganado perfectamente. En Alcorcón, si hubiésemos empatado, tampoco habría pasado nada. Son partidos para corregir errores y ahora toca ganar al Sporting para darnos todos una alegría”. Recordó que la segunda división y que el trabajo y la dinámica del grupo están siendo buenas: “la Segunda División es muy larga y muy igualada. Si ganamos dos o tres partidos antes de Navidad, ya estaremos hablando de play off. La racha no está siendo buena, pero hay que seguir con las cosas que hacemos bien, que son muchas”.

Tocados y descartados

Pacheta tendrá que estar muy pendiente de Borja Martínez, Neyder y Xavi Torres. La causa: molestias musculares. En principio el cuerpo técnico decidió que no se entrenasen para evitar que esas molestias vayan a más. Xavi y Borja se ejercitaron al margen del grupo y Neyder se tuvo que quedar en el gimnasio. Parece que solo son molestias y que podrán llegar al partido del domingo a las 18:00 frente al Sporting, pero todo está por ver. El descartado será Tekio con un esguince de tobillo que sufrió en el partido del pasado sábado en Córdoba, su sustituto podría ser Alexander González, aunque Pacheta también llamó al jugador del filial Óscar Gil quien ya debutó en Copa frente al Córdoba.