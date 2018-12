Riqui Puig enamora al Camp Nou

“Ahora hay que dejar que baje el soufflé y que Ricard tenga los pies en el suelo. Que sea un chico humilde y no lo agobiemos demasiado. Yo hablo hoy porque estamos felices porque es el día del debut. No me gustaría seguir hablando en la prensa porque los padres también estropeamos las cosas. Dejemos a Ricard tranquilo. Tendrá días que no lo hará bien, que se le criticará debemos estar preparados para todo”, así comenzaba Carlos Puig, padre del futbolista, para los micrófonos de Rac1.

Un ejemplo para ilustrar lo que es Riqui Puig, el joven futbolista que enamoró al Camp Nou en su debut oficial con el primer equipo del Barcelona. El talentoso mediocentro consiguió algo que anhela cualquier canterano de La Masía. No obstante, es importante tener un entorno que te haga tocar la realidad. Ni con una asistencia para que Denis Suárez anotara el cuarto el de Matadepera se bajó de la humildad que le caracteriza.

¿Ha sido una asistencia más a lo Xavi o a lo Iniesta? "Más a lo Riqui Puig", contestaba en zona mixta cuando le comparaban con dos referentes a nivel mundial. Y es que no ha sido un camino fácil para un jugador que tuvo momentos críticos cuando estuvo en la categoría juvenil. Él mismo lo recordaba después del encuentro: “Al saltar al campo me ha pasado por la cabeza todo el esfuerzo, cuando me tocó repetir Juvenil B hace dos años. A todos los de La Masía, con lucha y esfuerzo se puede cumplir un sueño".

Riqui es consciente de que su paso por el primer equipo del FC Barcelona, por ahora, no es definitivo. El futbolista del filial tiene claro cuáles son sus objetivos más próximos, en una temporada en la que está llamado a liderar a un filial en el que todavía no está siendo protagonista. La falta de minutos está destacando en este primer tercio de la temporada, pero el trabajo y la constancia son dos factores que el catalán conoce bien: "Soy el más feliz del mundo. Ahora pies al suelo y este fin de semana iremos a ganar al campo del Badalona”.

Actitud humilde con talento de sobras. El camino de Riqui Puig comenzó muchos años atrás cuando fichó por el Barça procedente del Jàbac Terrassa. Entonces el Camp Nou quedaba muy lejos. Ante la Cultural lo pisó por primera vez. Un césped que espera hacer suyo con sus compañeros y amigos Aleñá u Oriol Busquets. El futuro apareció por primera vez en el feudo azulgrana, pero ahora tiene que seguir despuntando en la acera de enfrente. El Miniestadi es el camino para llegar a la gloria.