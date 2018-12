Malcom vuelve al dique seco

La mala suerte sigue cebándose con Malcom. El futbolista del Fútbol Club Barcelona no está consiguiendo tener la continuidad para recuperar su mejor versión como futbolista. El brasileño se perdió el inicio de temporada por una lesión en el tobillo derecho. Cuando se recuperó, tuvo que ganarse la confianza de Ernesto Valverde y, una vez ha conseguido esto, ha recaído del mismo tobillo que le dio problemas.

Ante la Cultural Leonesa partió de titular. Premio al trabajo silencioso que está realizando el extremo carioca. Sin armar escándalo, Malcom se ejercita al máximo día tras día para intentar ganarse la confianza de su entrenador. Ante los leoneses tuvo que retirarse por un esguince en el tobillo derecho. Entre lágrimas, el futbolista se despedía del Camp Nou, que le dedicaba una ovación.

La primera exploración de los Servicios Médicos del Club fue acertada, pues anunciaron que tenía un esguince en el tobillo derecho, aunque no pudieron dar un diagnóstico exacto. En la mañana del jueves, Malcom se ha sometido a las pertinentes pruebas médicas, que han confirmado el esguince. Una lesión que le mantendrá fuera de los terrenos de juego entre 10-15 días.

El extremo se pondrá a trabajar desde ya en su recuperación, pues quiere estar lo antes posible disponible para ponerse de nuevo a las órdenes de su entrenador. ‘A priori’, el brasileño no volverá a jugar hasta el próximo año, pues al Barcelona le quedan cuatro partidos en este 2018: Espanyol, Tottenham, Levante y Celta. Después, breve descanso para la plantilla y vuelta a la rutina con el encuentro ante el Getafe el día 6 de enero.

Con todo, el carioca tendrá casi un mes para recuperarse del todo de su lesión y hacer trabajo preventivo para no volver a recaer. En Can Barça tienen ganas de volver a ver a un jugador que ha dejado muy buenas sensaciones cada vez que ha salido al césped. No tener regularidad le está lastrando pero hay confianza en que Malcom pueda volver a su mejor nivel.