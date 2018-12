Valverde: "Hay que tener paciencia con la cantera"

El Barcelona dio un golpe sobre la mesa este miércoles y no titubeó con la Cultural Leonesa tras el corto resultado de la ida. Pocos minutos le faltaron a Munir para hacer el primero y abrir la lata de un Camp Nou más solidario que nunca. Finalmente, y gracias a la ayuda de Denis Suárez y Malcom, los azulgranas sentenciaron el 4-1 (balance de 5-1) para meterse en el sorteo de octavos de final de Copa del Rey.

Tras el pitido final, Valverde atendió a los medios de comunicación desde la sala de prensa del estadio culé. Las preguntas más trascendentales iban centradas en la cantera, que ha visto un tanto frenado su crecimiento pero que, en días como el de este miércoles, cobró un protagonismo especial.

En el once inicial ya estaban Aleñá, Miranda, Chumi u Oriol Busquets, entre otros. El técnico no dudó en reforzar anímicamente a sus jugadores tras un buen juego ofrecido sobre el césped: "Es bueno que la gente se ilusione con estos jóvenes. Hay minutos para todos, pero debemos tener paciencia con la cantera", decía el míster de Can Barça.

Riqui Puig encandila a la afición azulgrana

Otro de los nombres propios, desde que empezase la pretemporada de este curso, fue Riqui Puig. En la gira por los Estados Unidos sorprendió, viendo en él algo que la afición pedía en el primer equipo, aunque Valverde decidió ir con cautela y mantenerlo en el equipo filial. En la vuelta de Copa del Rey el de Matadapera debutó oficialmente con el 'equipo grande' y Valverde no dejó pasar la oportunidad de elogiarlo: "Siempre mira hacia delante, es un jugador que no se esconde y que se relaciona bien con el balón", decía el técnico.

La cantera, protagonista de la 'vuelta' de Copa del Rey

Quiso poner un punto de paciencia en su carrera, sin anticipar su salto a la máxima competición, pero esperanzado a que pueda seguir vinculado al club durante muchos años: "Veremos si tiene más minutos, aunque todo depende de las circunstancias. Lo que esperamos seguro es que hoy sea el primer paso de una larga trayectoria", explicaba Valverde en rueda de prensa.

Finalmente, otro de los protagonistas fue Malcom, que sufrió un doloroso esguince de tobillo: "Malcom tiene un esguince, aunque creo que no es muy grave. Se ha asustado porque es el mismo tobillo que la última vez", sentenciaba el entrenador del Barcelona.