Sergio Moreno disparó una vez a portería, como Álex Alegría

Sergio Moreno es uno de los delanteros más prometedores de la cantera del Rayo Vallecano en los últimos años. De hecho, el Real Madrid no le quita el ojo al joven que en menos de un año ha pasado de marcar goles en la División de Honor, a ser un fijo en los entrenamientos bajo las órdenes de Míchel. El navarro es una de las apuestas más fuertes del técnico madrileño, y si ya lo demostró cuando le permitió debutar en el Wanda Metropolitano, sigue mostrando su idea cada vez que puede.

Sergio Moreno, una ocasión clara en cinco minutos sobre el césped

Ante la revolución que Míchel hizo en la convocatoria para el partido de Copa del Rey, uno de los beneficiados fue el delantero. A pesar de que estaban en la lista tanto Raúl de Tomás como Álex Alegría, el navarro tuvo su hueco para poder sentarse en el banquillo. Pero no solo eso, saltó al césped unos pocos minutos en busca del gol que diera el empate a los suyos, y por ende, el pase de ronda.

El delantero titular frente a los pepineros fue Álex Alegría, que únicamente tiró una vez entre los tres palos, al igual que lo hizo Sergio Moreno. La diferencia entre ambos fue que el navarro estuvo sobre el césped algo más de cinco minutos, mientras que el jugador cedido por el Betis disputó los 90.

Sergio Moreno tratando de llegar a un balón | Fotografía: Ricardo Grande (VAVEL)

Incluso Sergio Moreno fue capaz de superar los remates a portería de Raúl de Tomás. El futbolista cedido por el Real Madrid, que no salió de inicio, a pesar de que trató de marcar para los suyos, no llegó a encontrar los tres palos en ninguno de los remates que intentó. El canterano, incluso, fue halagado por el técnico, que valoró que tuviera una ocasión muy clara durante los últimos compases y rechazada por Lunin. Además, no es la primera vez que al navarro le detienen un disparo decisivo, ya ocurrió en el partido de su debut en la máxima categoría.