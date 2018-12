Solari: "Todos son discutibles, lo que tienen que hacer es dar lo mejor de sí" 

El entrenador argentino habló antes del enfrentamiento de vuelta contra el Melilla en Copa del Rey. Destacó nuevamente a su rival, al que si bien derrotaron con un amplio 4-0 en la ida, espera mucho de este partido: “En la ida el marcador fue muy bueno porque hicimos un muy buen partido, con una muy buena actitud, con una gran intensidad contra un equipo que juega muy bien, es líder de su grupo en Segunda B y a veces esa división está subestimada, hay equipos que juegan muy bien al fútbol”.

Habló sobre el galardón del Balón de Oro que recibió Luka Modric el pasado martes y lo que debe significar esto para el jugador: “Me parece que ha sido el año de él, me parece que el foco debe estar sobre él y sobre su felicidad y el merecimiento que tiene para el este premio ha hecho un año maravilloso. Le ha dado todo al Real Madrid y también a su selección y además le llega en un momento de madurez de su carrera, no le llega con 20 años, me parece que esos premios a esa edad son más bonitos porque él le puede dar el justo valor a su año y a toda su trayectoria. Estamos todos contentos”.

Destacó la presencia de canteranos en los entrenamientos y convocatorias del primer equipo para este tipo de partidos y la importancia del trabajo de divisiones inferiores del club: “Hay partidos a lo largo de la temporada que, si dan hueco para los más jóvenes, para los que vienen empujando desde abajo. Históricamente, este club siempre ha tenido jugadores que han salido de la cantera, en el primer equipo. Es cierto que desde el 2000 cuando yo llegué aquí, se ha puesto el foco muy fuerte en la cantera, estas instalaciones (Valdebebas) son parte de ese proyecto, que son maravillosas, nos permiten trabajar con mucha comodidad”.

Habló del trabajo que significa estar en los procesos de las diferentes divisiones de la cantera y como esto se ha reflejado al nivel profesional: “Yo tuve seis años de trabajar en la parte de formación acá, he tenido la bendición de hacerlo y de aprender y formar parte de ese trabajo que a veces es muy duro y bastante anónimo y hasta incomprendido porque los resultados no se ven en lo inmediato sino a largo plazo, resultados que se pueden ver en este club y ahora hay 11 jugadores en la primera plantilla que han pasado por las divisiones inferiores, eso es casi la mitad del plantel actual. Hay 90 jugadores en primera y segunda división del fútbol español que han pasado por las divisiones inferiores del Real Madrid y otros 60 que están en otros clubes de distintos lugares del mundo. Eso refleja el gran trabajado de mucha gente, de distintos departamentos, de la dirección, de la organización, de la captación la formación, gente que está ahí trabajando para que eso suceda”.

Le preguntaron en varias ocasiones sobre la idea de que algún jugador de la plantilla fuera indiscutible como titular o no, a lo que es fue claro que depende del momento: “No creo en lo de indiscutible, tampoco cuando jugaba. Todos son discutibles, lo que tienen que hacer es dar lo mejor de sí para luego poder estar disponibles y dar lo mejor cuando les toca jugar. Después hay lesiones, el bajo rendimiento existe en el fútbol o estar en un estado de forma fantástico, todo eso por supuesto existe y el trabajo de los entrenadores es intentar de discernir bien y tratar de no equivocarse”.

Exaltó la importancia de que los jugadores de toda la plantilla estén trabajando bien y se encuentren preparados para cuando se les necesite: “Hay 24 jugadores en la plantilla, más los chicos que puedan jugar del Castilla y todos trabajan con intensidad y ganas e ilusión y eso es lo que todos queremos ver en el campo. Nosotros necesitamos que todos estén bien, cada uno de ellos este bien y que ponga su talento al servicio del equipo, lo más importante es cómo nos vaya como grupo, como equipo y eso siempre es la suma de lo que haga cada uno”.