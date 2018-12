Presentación de Omar Ramos con el Real Oviedo

El Real Oviedo, visto inmerso en una situación complicada por las bajas con las que cuenta la plantilla, se ha movido en el mercado para conseguir una nueva ficha que ayude al club a lograr el ascenso a La Liga Santander.

Tras la rescisión de contrato del extremo Aarón Ñíguez, esa posición quedaba algo descubierta, al solo poder contar con Saúl Berjón y Yoel Bárcenas como futbolistas del primer equipo, haciendo que Anquela convocase de nuevo a Viti Rozada, uno de los canteranos que más le gustan al jienense. Sin embargo, esa situación no podía seguir así, ya que el panameño puede ser convocado por su selección en cualquier momento y Berjón se ha perdido las dos últimas convocatorias por lesión. Es por eso que el club carbayón ha firmado la incorporación de Omar Ramos, futbolista que, al encontrarse sin equipo, puede unirse ya a la institución ovetense sin tener que esperar al mercado invernal como sucede en otras ocasiones.

El jugador canario ya ha sido presentado en el Real Oviedo, en una rueda de prensa junto al presidente de la entidad, Jorge Menéndez Vallina, y ha pisado el verde del Estadio Municipal Carlos Tartiere vistiendo ya su nueva camiseta, heredando el dorsal '7' que poseía Ñíguez hasta su despedida. En sus primeras palabras como jugador del Real Oviedo, Omar Ramos ha declarado sentirse: "Muy contento, vengo a intentar ayudar al equipo a estar lo más arriba posible. He visto algunos partidos, así que conocía a los compañeros. Es una de las razones por las que el Real Oviedo me convenció."

La cuestión que más preocupa a los oviedistas es el estado de forma en el que llegará Omar Ramos, ya que, a pesar de haber disputado 23 encuentros en Primera División la pasada campaña, lleva desde verano sin equipo. Sobre este tema, el canario comentó: "Es el míster quien decide si juego o no, he entrenado con un entrenador personal todos estos meses. He jugado en varias posiciones, pero lo haré donde me ponga el míster." Con estas palabras, Ramos se muestra a completa disposición de Juan Antonio Anquela para desempeñar el trabajo que el preparador carbayón le solicite.

Finalmente, Omar Ramos puntualizó cuáles, para él, son las claves para que un equipo ascienda de La Liga 1|2|3 a Primera División: "El grupo y la unión, también con la afición, fue la clave de mi ascenso con el Leganés. Es lo más importante para lograrlo."

El Real Oviedo ya puede contar con su nuevo fichaje, debido a que ya se ha entrenado con el grupo, y el oviedismo está expectante de ver debutar a Omar Ramos con la camiseta azul, especialmente, por todo lo que le puede aportar a la entidad carbayona.