Europa League, ¿utopía o realidad para el Eibar?

La Liga Santander no ha hecho más que comenzar, cuando llevan 14 jornadas disputadas hasta la fecha de hoy. Jose Luis Mendilibar y su SD Eibar están situados en la duodécima posición en la tabla de clasificación de la Liga Santander 2018/2019, cuando la jornada 15 está a punto de dar comienzo.

Tres puntos y seis posiciones en la tabla son los que separan a Eibar y Levante. Ahora mismo pensar que los armeros disputarán la próxima edición de la Uefa Europa League parece más una utopía que una realidad, pero realmente tampoco es algo desorbitado. Los de Mendilibar están haciendo grandes partidos, siendo destacado el de la victoria frente al Real Madrid en Ipurúa, inolvidable cuanto menos.

Una temporada con altibajos para un Eibar que tiene equipo para al menos, luchar por llegar a las posiciones de media-alta tabla y no pasar apuros para mantener la categoría. Una entidad como la SD Eibar, a priori, dado el presupuesto del que goza debería pensar en salvar los muebles, pero la filosofía de éste club no se basa solamente en el presupuesto, sino en salir en cada partido a darlo todo y dejarse la piel en el césped; para presionar, luchar cada balón, robarlo y marcar un gol no hace falta a un Messi o un Bale; basta con unos jugadores que se dejen la vida por su escudo, por su ciudad, por la filosofía del club... y ahí se encuentra la SD Eibar de Jose Luis Mendilibar, demostrando año tras año desde que ascendiera a la máxima categoría, que subió a Primera para quedarse, para dejar huella en el fútbol español.

¿Ahora es una utopía pensar que la SD Eibar llegará a ocupar en la jornada 38 puestos europeos? Está claro que es un objetivo muy ambicioso, pero éste equipo tiene capacidad para lograrlo, para hacer realidad el sueño, ese sueño que comienza este domingo, frente a la mismísima UD Levante a partir de las 12:00h en el feudo armero, en el Estadio Municipal de Ipurúa.