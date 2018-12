Duelo en la cumbre

La SD Eibar recibirá este domingo en el estadio municipal de Ipurua al Levante UD. Tanto armeros como granotas llegan al choque en un buen momento de forma. Los valencianos actualmente ocupan la séptima posición en la tabla a tan solo 3 puntos de los puestos de Champions y empatados con el Getafe CF por los puestos de UEFA Europa League. Por su parte el conjunto dirigido por José Luis Mendilibar también se encuentra en una posición bastante cómoda en la tabla como es la duodécima. Cuentan con una ventaja de 7 puntos sobre el descenso y a 3 de las posiciones que dan acceso a competiciones europeas.

Aunque los últimos resultados en Liga y Copa del Rey no han sido buenos para la SD Eibar el equipo buscará revertir la situación ante su público y contra un rival “directo” por las posiciones que ocupan ambos como es el Levante UD. Los armeros cayeron en su último encuentro liguero lejos de Ipurua en el encuentro que les enfrentó ante el Rayo Vallecano que se encuentra penúltimo. En Copa del Rey no pudieron remontar el 2 a 0 cosechado en El Molinón Enrique Castro “Quini” contra el Real Sporting. En el partido de vuelta en Ipurua los armeros no lograron pasar del empate a 2.

Por su parte el Levante UD llegará a Ipurua con una dinámica de resultados mucho más favorables. Los hombres de Paco López golearon por 3 a 0 en el Ciutat de Valencia ante un Athletic Club muy debilitado, partido que le costaría el cargo al técnico Eduardo el “Toto” Berizzo. En la competición del KO el Levante llega tras sellar su pase a octavos de final. Los granotas no consiguieron pasar del empate a 1 en el Anxo Carro ante el CD Lugo, sin embargo en la vuelta logró imponerse en casa por 2 goles a 0.