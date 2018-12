Riqui Puig: "Debutar en el Camp Nou fue increíble"

El Barcelona se permitió dar un festín en el Camp Nou con la visita de la Cultural Leonesa. Con el Día del Socio Solidario, también quiso serlo Valverde, que apostó por la cantera para intentar estar en octavos de final de Copa del Rey. Y los jóvenes no decepcionaron.

Uno de los nombres propios fue el de Riqui Puig. Tras su debut de manera oficial con el primer equipo, el de Matadapera concedía una particular entrevista al club: "No me lo esperaba. La ilusión de debutar en el Camp Nou en partido de Copa del Rey con toda la afición era increíble", decía el catalán.

Es cierto que la afición pedía a gritos su presencia tras las buenas sensaciones que dejó en la pretemporada por los Estados Unidos. El técnico pedía paciencia con él pero los culés supieron ovacionarle en su entrada el terreno de juego: "Ha sido una entrada impresionante. Gracias a los socios que vinieron y por los ánimos que me dieron", explicaba Riqui Puig aún emocionado.

Las sensaciones antes de debutar

El técnico extremeño apostó por Miranda, Chumi y Oriol Busquets desde un principio, reservando a la perla de la cantera al banquillo. El catalán explicaba que estaba viviendo intensamente el encuentro y que contaba los minutos para saltar al césped: "En la primera parte estaba temblando y nervioso. Cuando empecé a calentar y ya estaba en el campo fue más normal", decía el joven.

Riqui Puig, del juvenil al primer equipo en pocos meses

Ha sido un crecimiento exponencial el que ha sufrido Riqui Puig. Destacó en verano y, apenas llegando al Barça B en esta temporada, Valverde ya lo ha hecho debutar con el equipo de las estrellas: "Ha sido rápido. Tengo que darle gracias al míster por la oportunidad y a los compañeros, que siempre me han tratado muy bien", manifestaba el catalán refiriéndose al apoyo vivido desde dentro. También añadió que sabe bien cual es su situación actual y que peleará por conseguir más convocatorias: "Ahora toca entrenar bien. Cuando Valverde me llame vendré y cuando no, yo estoy con el filial, que es mi equipo. A intentar subir de categoría y sumar los máximos puntos posibles", explicaba.

Por último quiso destacar que él siempre intenta jugar con su ADN, su estilo, sin dejarse influenciar: "Siempre intento jugar de la misma manera, sea donde sea. En el Camp Nou intenté demostrarlo, pese a los nervios", sentenciaba Riqui Puig.