Diego Martínez:"El Nàstic va a morder como si fuera la jornada 42"

Diego Martínez compareció ante los medios en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Granada CF, en la que atendió temas de actualidad como las lesiones, el peligro del Nàstic de Tarragona o incluso la ventana del mercado de fichajes de invierno.

Numerosas bajas

Álex Martínez, Adri Castellano, Fran Rico… Para este sábado, el Granada CF tiene varias bajas, sobre todo en defensa. Montoro, que se lesionó por un esguince de tobillo, y Víctor Díaz, que sigue débil por una gastroenteritis, son dudas para medirse al Nástic, aunque han entrado en la convocatoria.

Álex Martínez se lesionó en Málaga y Adri Castellano continúa su proceso de recuperación. Los laterales pueden traer muchos dolores de cabeza a Diego Martínez, que apuntó que en la convocatoria entran Montoro y Víctor, aunque advirtió de que “van a ser duda hasta el último momento”. Con respecto a Álex, el míster lo siente mucho por él "porque lleva aguantando mucho con molestias, pero hay que afrontar esa baja y hay otros jugadores muy bien”.

La clave: ¿Motivación?

Diego Martínez discrepa en esto. No cree que la clave de todo esto sea la motivación. Con respecto al partido en Málaga, “a nivel emocional son partidos distintos”, destacó. “Contra el Sporting salimos muy motivados pero no conseguimos la victoria”. “Si bien es cierto que es un factor muy importante también”, concluyó.

Enrique Martín y la racha negativa del Nàstic

El conjunto tarraconense no está teniendo una temporada nada fácil. Colista, con solo diez puntos. Incluso ha cambiado de entrenador, pero no levanta el vuelo. Aún así, Diego Martínez cree que “no hay que fijarse en la clasificación”. “Esto no va de entrenadores, va de equipos. Hay que estar atentos a situaciones de uno para uno, de jugadas a balón parado. Ahí tienen mucho poderío Raúl Albentosa y Manu Barreiro. A partir de ahí, intentaremos mostrar nuestras fortalezas. El Nàstic va a morder mucho como si fuera la jornada 42”, advirtió el técnico.

Adri Castellano y posibles refuerzos

Diego cree que el lateral no estará en dos semanas. “Posiblemente pueda empezar a entrenar con normalidad después de Navidad”, afirmó.

Respecto al mercado de fichajes de invierno, el míster confirma que “el club está abierto a mejorar", pero es un asunto en el que no puede entrar. En cualquier caso, “para incorporar a un jugador habrá que hacer encaje de bolillos”, dijo. “El mercado de invierno es un margen muy corto, pero estamos preparados”, concluyó. También quiso mostrar toda su confianza en Carlos Neva, que va convocado.