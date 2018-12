López Garai: "No hay mejor escenario que Riazor"

Aritz López Garai ha comparecido en la previa que enfrentará a su equipo contra el Deportivo de la Coruña en Riazor. Los sorianos buscarán su primera victoria fuera de casa, algo que se les lleva resistiendo esta temporada y que no es nada fácil en esta categoría.

El entrenador vasco se ha mostrado realista, pero confiado en las aptitudes de sus jugadores, indicando que es un: "Partido complicado, pero que están ilusionados". La misión está clara: "Intentar llevar a cabo la versión de Los Pajaritos fuera."

Con la moral alta

La victoria frente al Nástic de Tarragona, consiguió aumentar la moral de la plantilla rojilla. Aritz López Garai ha indicado: "Anímicamente están bien, y físicamente Nacho ha entrenado bien, pero vamos a esperar a ver si juega o no de inicio, ya que Alain ha hecho una gran semana de entrenamientos." La duda en ese extremo se resolverá el sábado. El Numancia no ha ganado fuera de casa en lo que va de temporada, algo que el técnico no quiere que "se convierta en algo habitual".

Enfrente estarán el Deportivo de la Coruña y Riazor: "Mejor escenario y mejor rival no hay, tenemos que intentar sobre todo no asustarnos", ha indicado. Sin embargo, ha llamado al coraje de sus jugadores añadiendo: "No tenemos que creernos pequeños."

Además, el aliciente para el entrenador vasco estará en el rival, ya que López Garai ha indicado que el encuentro: "Es especial porque he jugado en el Celta dos años, y el eterno rival del Celta es el Deportivo".

Higinio repetirá titularidad

En la delantera: "Higinio seguramente será de la partida", tal y como ha indicado el entrenador vasco. En cuanto al otro delantero, Guillermo, no va a ir citado porque: "Solo ha completado una semana de entrenamientos y me parece precipitado", en palabras del técnico.