El Córdoba, obligado a ganar

El cambio de entrenador en el banquillo blanquiverde todavía no ha surtido el efecto deseado. Curro Torres, que relevó a José Ramón Sandoval, afronta el domingo su cuarto partido como entrenador del conjunto andaluz con la obligación de conseguir su primera victoria al frente del equipo.

La sustitución de entrenador no ha hecho mejorar al equipo, inmerso en una situación deportiva de la que cada vez parece más difícil que se pueda salir. Los números del equipo ya son peores que los de la temporada pasada y la situación económica también es más delicada que hace un año, por lo que las opciones de reforzarse en el mercado de invierno son más limitadas. A todo ello se una una situación complicada en la enfermería, las bajas importantes han dejado al equipo muy limitado.

Aunque Jovanovic y Luis Muñoz se han recuperado para la importante cita del domingo, Javi Lara y Álvaro Aguado están descartados para lo que queda de 2018. Además, el ex zaragocista Jaime Romero no viajará, salvo extrema necesidad de completar la convocatoria, debido al golpe que le dejó inconsciente unos segundos y una noche en el hospital el pasado martes tras el encuentro de Copa ante el Getafe. Y el lateral José Manuel Fernández, también con pasado en el Real Zaragoza, sufre una lesión muscular que le impedirá enfrentarse a su ex equipo.

A día de hoy, el Córdoba navega sin rumbo y con escasa capacidad de reacción. La salida de Sandoval, necesaria por los números del equipo, no ha servido como bálsamo para ninguno de los grandes males del equipo. Los errores se repiten con el nuevo entrenador, y a pesar de que los fallos están detectados, la mayor preocupación está en cómo solucionarlos.

El del domingo sin duda es un choque con gran necesidad para conseguir la victoria por parte de los dos equipos para poder ver algo de luz en la complicada situación en la que se encuentran.