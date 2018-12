Previa AD Alcorcón - CF Reus: competir en condiciones adversas

Tras la visita de la AFE a la plantilla del CF Reus el pasado miércoles, nada quedó resuelto y las incógnitas siguen sobre la mesa. Además, el Reus afronta un nuevo problema y es que algunos de los jugadores estarían obligados a permanecer en el equipo, ya que el reglamento solo permite la expedición de 12 de los 16 contratos.

Sin embargo, el CF Reus no podría reemplazar esos jugadores y se vería abocado en una situación límite. De momento, los pupilos de Bartolo se centran en la faceta deportiva e intentarán asaltar el Santo Domingo en un partido complicado y exigente.

Vaz ante el Mallorca | Foto: CF Reus

¿El último baile?

Ante el Alcorcón, el conjunto reusense podría disputar su último partido en Segunda División. Si Oliver no logra sellar el acuerdo con el hipotético inversor durante los próximos días, los jugadores del CF Reus podrían pedir su marcha del club. Ese proceso duraría entre 7 y 10 días, y se podría alargar hasta el 20 de diciembre, día límite para Oliver para abonar las nóminas y revertir ese proceso.

La solución es factible, pero si el máximo accionista del club catalán no consigue aportar el dinero suficiente, el proyecto rojinegro llegará a su fin. Las incógnitas sobre el futuro del CF Reus son muchas, pero la realidad es que el equipo no podría competir y se vería abocado a un descenso administrativo. Por lo tanto, el de este domingo podría ser el último encuentro del club reusense en la división de plata del fútbol español.

Haro ante el Alcorcón | Foto: LaLiga 1|2|3

El Alcorcón, un líder sólido

Los hombres de Cristóbal Parralo están cuajando una temporada para el recuerdo, con su mejor inicio liguero de la historia. El cuadro alfarero está realizando una muy buena temporada, que le está permitiendo asentarse en lo más alto de la clasificación, desbancando a históricos como Málaga, Granada, Deportivo o Las Palmas.

El Alcorcón no empezó la temporada con buen pie, y su primera victoria no llegó hasta la tercera jornada. A partir de aquel entonces encadenaron 8 encuentros consecutivos sin conocer la derrota, hasta caer derrotados en Tenerife por 3 a 2. Desde aquella derrota acumularon cuatro victorias consecutivas más, hasta que se enfrentaron al Albacete en la pasada jornada, en la que no fueron capaces de vencer al conjunto blanquinegro (2-1).

En el Municipal de Santo Domingo sus números son de escándalo. Han ganado 7 de los 8 partidos que han disputado como locales y todavía no saben lo que es perder en casa. De hecho, no conceden puntos como locales desde agosto de este 2018. El CF Reus lo tendrá realmente complicado para, como mínimo, puntuar en tierras alfareras.

Los jugadores del Alcorcón celebrando un gol ante el Zaragoza | Foto: AD Alcorcón

Bartolo espera un Alcorcón sólido y resolutivo

El técnico del club ‘roig-i-negre’ explicó en la previa del partido que “el equipo ha merecido más durante las últimas jornadas”. Bartolo intentó quitarle hierro al asunto y consideró que deben centrarse en los aspectos puramente futbolísticos.

“Tenemos que afrontar la situación, hay una parte deportiva en la que tenemos que continuar compitiendo”, explicó Bartolo. El entrenador catalán cree que ante el Alcorcón su equipo tiene que intentar “ser el máximo competitivo”. “El Alcorcón es líder y eso no es casualidad”, explicó Bartolo.

El polémico Ais Reig arbitrará el duelo

Saúl Ais Reig, colegiado valenciano de 33 años de edad, es el árbitro designado para impartir justicia en el Alcorcón-Reus de este domingo. Ais Reig, que acumula un total de 98 encuentros arbitrados en Segunda B y Segunda desde 2013, se ha visto inmerso en más de una polémica en relación a sus arbitrajes con el CF Reus.

En enero de este mismo 2018, expulsó al entonces técnico del Reus, López Garai, ante el Lugo, en un encuentro en el que mostró un nivel arbitral pésimo que desquició a los rojinegros. En agosto de este mismo año, Ais Reig arbitró el Trofeo Ciutat de Reus, en un partido que acabó con la expulsión del delantero del Girona Stuani.

Además, Ais Reig arbitró el primer encuentro del Reus en Segunda División. Aquel partido, que acabó con victoria reusense tras un gol ‘in-extremis’ de Benito en el 89’, también tuvo participación polémica de Ais Reig, que expulsó a Migue García en la primera mitad.

El balance de partidos arbitrados por Saúl Ais Reig al CF Reus es de una victoria, un empate y 5 derrotas para el club catalán. Por su parte, el balance del Alcorcón es de 2 victorias, un empate y 3 derrotas.

Ais Reig expulsó a Migue García | Foto: LaLiga

Los precedentes

Alcorcón y CF Reus se han enfrentado en 4 ocasiones durante las dos últimas campañas, con un balance de dos empates y dos victorias para los alfareros. Por lo tanto, el Reus todavía no sabe lo que es ganar al Alcorcón.

El precedente más reciente nos remonta al último partido de la pasada temporada. En aquel encuentro, el Alcorcón selló la permanencia pasando por encima de un CF Reus que ya estaba salvado y jugó a medio gas (3-0).

Gus Ledes ante el Alcorcón | Foto: CF Reus

Posibles alineaciones