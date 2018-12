Previa Valencia-Sevilla: duelo de poder a poder en Mestalla 

Valencia y Sevilla se ven las caras en uno de los grandes partidos que nos prepara esta jornada 15 de la Liga Santander. Ambos equipos llegan a este partido tras vencer por un ajustado 1-0 al Ebro y al Villanovense. El Sevilla a pesar de tener un gran dominio durante todo el partido, pudo haberse quedado fuera en el caso de que el Villanovense hubiese logrado marcar un gol. Por fortuna para los de Pablo Machín, el gol anotado por André Silva en el comienzo de la segunda mitad fue suficiente para lograr al igual que el Valencia el pase a la siguiente ronda de esta edición de la Copa del Rey. Sin embargo en liga, el comienzo de ambos equipos ha sido totalmente diferentes ya que uno ocupa la segunda posición y el otro la decimocuarta posición.

Un Valencia muy irregular y sin pegada

Foto: Valencia CF

El equipo de Marcelino ha tenido un comienzo de temporada muy desilusionante después del gran comienzo del equipo valencianista la temporada pasada y después de un gran mercado de verano donde han logrado retener a sus piezas claves de la temporada pasada y lograr la incorporación de nuevos jugadores que den un salto más de calidad a este Valencia que tiene equipo para pelear por cosas mayores. A pesar de ser un Valencia capaz de competir a cualquier equipo como hemos visto en liga frente al Barcelona, Atlético de Madrid o Real Madrid, y en Champions League frente a grandes equipos como son la Juventus y el Manchester United, la falta de fortuna en momentos clave han condenado a los de Marcelino que tan solo acumulan 11 goles en 14 partidos de liga. Esto contrasta con la solidez defensivo del equipo que solo acumula 11 goles en contra siendo así el segundo equipo menos goleado tan solo por detrás del Atlético de Madrid que suma tan solo uno menos.

Ahora recibe a un rival como el Sevilla que ha hecho un gran comienzo de temporada, colocado segundo en la tabla con 10 puntos de ventaja sobre los de Marcelino y que el equipo de Mestalla buscará reducir esta jornada para así acercarse a los puesto europeos que marca en estos momentos el Getafe. La temporada pasada, el Valencia jugó su mejor partido en Mestalla precisamente frente al Sevilla, donde los de Marcelino goleó por un contundente 4-0 al Sevilla y donde se confirma la vuelta del Valencia a la lucha por Europa, dejando así detrás los fantasmas que rodearon al equipo "che" hace dos temporadas. Esta jornada el Valencia intentará volver a dejar atrás esos malos recuerdos logrando una gran victoria ante su afición y que le acerque al objetivo real que es Europa.

Un inspirado Sevilla que sueña con LaLiga

Foto: Sevilla FC

El Sevilla por su parte ha logrado un gran comienzo de liga logrando un total de 27 puntos de 42 posibles, a tan solo un punto del líder el Barcelona y con una gran plantilla capaz de lo mejor y de lo peor pero que ha demostrado dar un paso adelante después de un comienzo de temporada en el que hubieron dudas tras perder ante el Betis y el Getafe en la tercera y cuarta jornada correspondientemente. A partir de ahí, el Sevilla comenzó a sumar victorias y algún empate fuera de casa como el de la pasada jornada que lo han llevado a estar segundo por delante de equipos como Real Madrid y Atlético de Madrid que no han tenido un mal comienzo de temporada y que los de Machín han aprovechado para asentarse en la segunda posición por detrás de un Barcelona que tampoco ha tenido un gran comienzo de temporada pero que aún así ha logrado mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Ahora le toca visitar Mestalla, un estadio que no se le ha dado bien al Sevilla las últimas temporadas y donde no gana desde el año 2012 donde el Sevilla lograría una ajustada victoria sobre un Valencia que comenzó venciendo, pero que acabo siendo remontado por aquel Sevilla. La temporada pasada encajaron un doloroso 4-0 y ahora que no atraviesan su mejor momento, en partidos como el de este sábado puede aparecer ese Valencia capaz de ganar a cualquiera en Mestalla y alejar al Sevilla de Machín del sueño de LaLiga.

Declaraciones previas de Marcelino y Pablo Machín

En la previa del encuentro entre Valencia y Sevilla, Marcelino y Pablo Machín han dejado sus impresiones de cara al importante partido que enfrentará a ambos equipos donde unos buscarán reducir diferencias a uno de sus rivales por Europa y el otro alejarlo y seguir enganchado a la lucha por LaLiga.

Foto: Valencia CF

Las palabras que nos ha dejado Marcelino en rueda de prensa entre otras han sido las siguientes: "Es un partido muy importante y lo afrontamos con el ánimo y convencimiento de ganar. Tenemos que ser positivos, jugamos en Mestalla con nuestra afición, con su apoyo y nuestro esfuerzo tendremos opciones de ganar."

Foto: Sevilla FC

Por su parte, Pablo Machín ha dicho que "sabemos de su potencial y que en cualquier momento pueden despertar con una racha positiva. Ellos tienen una plantilla muy similar, incluso mejorada, a la del año pasado. Por eso debemos ganar este partido y dejarlos a una mayor distancia en la clasificación y así mantenernos donde estamos."

Posibles equipos de Valencia y Sevilla para el partido de Mestalla

El Valencia y el Sevilla preparan este partido con alguna baja que otra pero con sus grandes estrellas preparadas para este partido. Para este partido las posibles alineaciones que se esperan para el partido entre Valencia y Sevilla pueden ser las siguientes.