Viejos fantasmas como regalo de cumpleaños

De líder virtual hasta la tercera posición, esta es la caída en la tabla que presencia el Deportivo tras su pinchazo en casa frente a Numancia, ya que tras los partidos del Albacete (2-2) Osasuna y Mallorca (1-2) Málaga, la tabla clasificatoria queda de la siguiente manera:

1º Granada 34p, 2º Alcorcón 33p *, 3º Deportivo 32p, 4º Málaga 32p, 5º Albacete 31p, 6º Mallorca 27p.

Todavía pendiente de jugar el Alcorcón mañana frente al Reus a las 12:00 h, el ascenso directo podría quedar a dos puntos de distancia, y el primer puesto a cuatro.

El Deportivo como el Yin y el Yang, capaz de lo mejor y de lo peor, realizó una primera parte para enmarcar en frente de un centenar de personas presenciando el partido desde la grada visitante y media entrada de aficionados locales deseosos de ver a su equipo ser líder una vez más, sin embargo, la segunda mitad ha dejado más sombras que luces.

Y lo cierto es que los coruñeses no deberían de tener queja, el guión era más que familiar en relacion a los partidos en Riazor, Edu Expósito anotaba su primer tanto con el primer equipo en competición oficial con un zurdazo increíble a los diez minutos, Juan Carlos vería un misil pasar cerca de sí pero imposible de detener.

A la media hora de partido, Diamanka le regaló a Borja Valle una llave para su cotinuidad en el once de Natxo donde Quique suma un mes sin anotar un tanto, y donde el delantero más en forma es Carlos Fernández en la actualidad, el Berciano no lo desaprovechó y cruzó el balón para poner el 2-0 en el marcador, todo salía a pedir de boca para A Coruña, no obstante, tal y como mencionó Natxo en rueda de prensa, fueron los últimos minutos de dominio del Deportivo en el partido ya que a partir de este punto, el Numancia iría de menos a más para acabar encerrando al cuadro coruñés con el paso de los minutos, no obstante, nos iríamos al descanso con este mismo resultado.

Mucho que destacar sobre este partido, lo que sin lugar a duda pudimos palpar en Riazor entre las 13:00 h y las 14:45 h fué un ambiente colectivo de relajación, desde el banquillo hasta la grada, que en otras ocasiones no fué suficiente para mover el marcador pero en esta ocasión si lo fué, si bien es cierto que solo dos puntos se habían escapado del feudo herculino hasta hoy, hoy serían otros dos, a demás el Deportivo sólo había encajado dos goles en contra en Riazor hasta la fecha (Hoy encajaría otros dos), cabe destacar el mérito del conjunto visitante por saber aprovecharse de la relajación del equipo local y jugar sin complejo, vertical y dominando la pelota en 3/4 de campo.

Oyarzun entró en el minuto 45' para darle dinamismo al partido y por ende, cambiarlo, así pudo asistir a Unai Medina en el minuto 59' con un centro pasado y recortar distancias en el marcador (2-1). Como mencionó en rueda de prensa Natxo González "Se veía venir" e intentó anticiparse con los cambios, introduciendo a Álex Bergantiños en lugar de Mosquera en el minuto 66', el cual jugaba incrustrado entre centrales y entre ello y cambiar la formación del rombo al 4-2-3-1 Natxo intentó así reforzar y defender las bandas, ya que las acometidas más peligrosas del Numancia venían desde banda izquierda, Bóveda y Saúl sufrían muchísimo. Y así fué, mismo centro desde banda izquierda del mismo Oyarzún que iba a rematar Diamanka para así, poder olvidarse en cierto modo del regalo que él mismo sirvió a Borja Valle en el primer tiempo, donde parece que Dani Giménez puede hacer algo más (2-2).

Entrarían Michael Krohn-Dehli y Christian Santos por Edu Expósito y Carles Gil respectivamente pero el encuentro ya llevaba una clara línea descendente para el cuadro blanquiazul a demás que dichos cambios no parecían los más adecuados para enderezar el rumbo del partido, ya que sin Carles Gil el Deportivo no encontraba espacios entre líneas, sin Mosquera el Deportivo no encontraría huecos y táctica por dentro, y donde Christian Santos no tendría los balones suficientes para hacer notar su presencia.

El Depor tuvo la última en el fondo de Marathom con la cabeza de Pablo Marí, que acabó en las rodillas de Juan Carlos, y para culminar un muy mejorable cumpleaños, el colegiado del encuentro (Arcediano Monescillo) consideró oportuno expulsar a uno de los futbolistas más en forma del Deportivo (Saúl) por una carga y por doble cartulina amarilla, donde no se aprecia agresión de ningún tipo, lo cual supuso una sonora pitada para el colegiado, que en numerosas ocasiones tuvo que detener el encuentro por faltas del cuadro visitante, pero ni una sola cartulina fué enseñada para dicho equipo, todas las ellas cayeron del lado local.

Buscaba el Deportivo su quinta victoria consecutiva en casa, no pudo ser, sin embargo podría ser peor, la próxima semana un equipo en cuadro como el Zaragoza visita Riazor, partido que ya tiene que estar entre ceja y ceja para los futbolistas de A Coruña, ya que el Dépor acaba la temporada en Cádiz frente a un equipo muy complicado, por lo que el Dépor tendrá que intentar retener los próximos tres puntos a toda costa.

FICHA TÉCNICA

RC Deportivo: Dani Giménez; Bóveda, Domingos, Marí, Saúl; Expósito (Krohn-Dehli, min.78), Mosquera (Bergantiños, min.66), Carles Gil (Santos, min.84), Vicente; Valle , Quique.

CD Numancia: Juan Carlos; Medina, Atienza, Gutiérrez, Mateu; Escassi; Yeboah (Kako, min.89), Villalba, Diamanka, Nacho (Oyarzun, min.46); Higinio (Viguera, min.58).

Goles: 1-0, min.10: Edu Expósito. 2-0, min.29: Borja Valle. 2-1, min.59: Medina. 2-2, min.79: Diamanka.

Árbitro: Arcediano Monescillo, castellano-manchego.

Asistencia: Estadio de Riazor, 15.658 espectadores.