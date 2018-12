Fran Sánchez: "No queremos conformarnos"

Fran Sánchez compareció este sábado ante los medios de comunicación tras la última sesión preparatoria de su equipo para el compromiso del domingo ante el Madrid CFF. El femenino azulgrana recibirá a las 13:15 en la Ciudad Deportiva Joan Gamper al colista de la Liga Iberdrola con el objetivo de mantener la racha de seis victorias consecutivas, las tres últimas sin encajar gol. Tras el último encuentro ante el Sevilla, en el que las azulgrana se impusieron cómodamente por 2 goles a 0, el técnico culé recalcó la buena imagen del equipo sobretodo en labores defensivas. En la misma línea se mostró Fran Sánchez antes de recibir a las colistas de la competición liguera.

El técnico culé analizó los dos choques que la temporada pasada enfrentaron a azulgranas y madrileñas: "Fueron dos partidos diferentes. Aquí fue un resultado muy abultado y en Madrid fue más complicado. Han cambiado, con un entrenador nuevo y jugadoras nuevas, será un partido diferente." En este sentido, analizó el momento por el que pasa su próximo rival, que ocupa la última plaza en la Liga Iberdrola: "Hace poco cambiaron de entrenador, les ha dado un impulso. No han tenido un buen inicio, veremos las próximas jornadas como evolucionan. La liga no está fácil y la zona baja está muy competida."

En clave azulgrana, Fran Sánchez valoró la falta de a cierto de cara al gol de su equipo: "Es uno de los aspectos en los que estamos siendo más irregulares. El equipo está generando mucho. En Sevilla tuvimos muchas oportunidades y a veces nos falta sentenciar, materializar las ocasiones."

Por otro lado, el equipo no está encajando, aspecto en el que el técnico azulgrana hizo hincapié en mantener: "Todo lo que sea ganar y no encajar es muy positivo. Quedan tres partidos antes de Navidad y queremos centrar nuestros esfuerzos ahí." En este sentido, valoró: "Siempre es clave estar bien en el juego sin balón y no encajar goles. Es vital. Intentamos siempre defender lejos de la porteria, y si seguimos con esta actitud, esfuerzo y posicionamiento será mucho más fácil."

El otro tendón de aquiles a lo largo de esta temporada para las féminas azulgrana están siendo las lesiones. Fran Sánchez valoró el estado de sus jugadoras y la posibilidad de hacer rotaciones en el duelo ante el Madrid CFF: "Están trabajando para adaptarse lo antes posible. Están manteniendo un muy buen nivel. Acumulamos partidos y minutos. Veremos en el entrenamiento las sensaciones de cada jugadora y acabaremos de decidir."

Finalmente, el entrenador blaugrana se mostró precavido ante las buenas sensaciones que está generando su conjunto: "Nos gusta pensar que estamos en un buen momento pero queremos más. El equipo está con ganas de seguir mejorando, no nos conformamos."