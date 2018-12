Listas para enfrentarse al Madrid 

Continúa la Liga Iberdrola y también la preparación de las chicas de Fran Sánchez. Las azulgranas se han ejercitado en la que ha sido la última sesión de entrenamiento previa a afrontar el duelo correspondiente a la jornada 13, que disputarán ante el Madrid CFF en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

En una sesión con las novedades de Claudia Pina y Jana Fernández, el conjunto azulgrana ha pulido los últimos detalles para conseguir otra victoria. El técnico dirigió la sesión con todos las jugadoras disponibles. No obstante, no han podido participar Gemma Gili, Bussaglia, y Mariona, todas ellas lesionadas. Además, la delantera macedonia, Nataša Andonova, con fiebre y malestar general, no acudió a la sesión. Sin embargo, Fran Sánchez ha recuperado a la holandesa Lieke Martens, que también participó en el entrenamiento del viernes con buenas sensaciones.

El equipo de Fran Sánchez lleva cinco victorias consecutivas y siguen sin encajar. Por lo tanto, Aitana y compañía tendrán el objetivo de seguir con la racha de buenos resultados, sobre todo en casa.

En la última batalla, disputada contra el Sevilla, las azulgranas abandonaron el campo de las nervionenses habiendo conseguido los tres puntos gracias a un doblete de Alexia Putellas. Por lo tanto, llegan al partido del domingo con buenas sensaciones. Pero por el contrario, para el Madrid, que únicamente ha sido capaz de lograr dos victorias en lo que va de temporada, con siete puntos en la clasificación, será difícil.

Mariona sigue de baja

La centrocampista balear sigue sin recibir el alta médica. Sufrió una lesión en el recto anterior del muslo izquierdo en noviembre y todavía no ha podido entrenar con el equipo. Por lo tanto, tampoco estará disponible para el partido del domingo.

El técnico barcelonista espera tener a todas sus jugadoras después de Navidad, con la excepción de Gemma Gili, que con una sindesmosis del tobillo izquierdo y después de haber sido intervenida, seguirá de baja.