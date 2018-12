¡Catástrofe!

Empezó el partido fuerte el Granada. A penas a los cinco minutos de partido llegó el primer aviso del conjunto visitante, un disparo de Pozo que se marchó a la derecha de la portería. Dominó el Granada la mayoría de la primera mitad aunque de forma tímida.

La primera ocasión del Nàstic de Tarragona fue por medio de Manu del Moral, que disparó potente y raso pero sin que el disparo encontrase puerta.

Gozó el Granada de una nueva ocasión a los trece minutos de partido. Una buena ofensiva por banda izquierda estuvo a nada de sorprender al conjunto local. Una gran conducción de Pozo colándose dentro del área acabó con un gran detalle, un pase de espuela a Quini que no pudo completar el pase de la muerte a Adrián Ramos.

El Nàstic de Tarragona no supo finalizar bien una jugada que venía de un buen libre directo servido por Javi Márquez. Tras el remate de Salva el esférico cayó a los pies de Albentosa que disparó fuera. También tuvo otra oportunidad el conjunto grana con un disparo de Barreiro, aunque pese a la buena colocación del disparo la potencia no fue suficiente para superar al meta del Granada. A la media hora de partido anotó Sebas Coris, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

Cuando parecía que el Nàstic de Tarragona más se acercaba al gol el conjunto andaluza sorprendió a la zaga tarraconense con un veloz contrataque. Vadillo condujo desde su propio campo hasta la portería de Bernabé poniendo la pausa necesaria para que Pozo con un magnífico sprint le doblase y acabase poniendo el 0-1 en el marcador. Gran acción del extremo del Granada que posiblemente fue el mejor del partido.

Llegaría entonces la gran duda del partido: ¿Penalti, o no? Tras un buen pase de Sebas Coris, Barreiro disparó y uno de los zagueros del conjunto dirigido por Diego Martínez pareció tocar con el brazo el esférico. El colegiado decidió no dar penalti. Protestas tanto por los jugadores como cuerpo técnico. Fue expulsado el preparador físico grana.

El Nàstic salió a por todas en la segunda mitad pero no supo finalizar las jugadas. El miedo a chutar y a atreverse a driblar o incluso a acercarse a portería rival estaba presente. En varias ocasiones peligrosos acercamientos del Nàstic acabaron con un pase hacia atrás o a banda en vez de con un disparo que probablemente hubiese sido mejor opción dado el marcador. Manu del Moral probó suerte en el minuto 50’ de partido, pero Rui Silva detuvo sin problemas. Unos instantes después un gran centro de Salva acabó en un remate forzado de Imanol que no pudo dirigir a puerta. Uche, tras haber salido desde el banquillo en la segunda mitad, pudo haber anotado el gol del empate, pero su remate de cabeza en el minuto 83’ de partido también se marchó desviado.

A penas a cinco minutos del final Omar conseguía filtrar un buen balón a Manu Barreiro pero el linier señaló fuera de juego del delantero gallego. Uche marcó tras esta buena jugada pero la acción ya había sido invalidada por el colegiado.

El encuentro se clausuró y la pitada al colegiado del encuentro fue monumental. La actuación del árbitro vasco no fue buena ni justa desde el punto de vista de los locales.

Salva y Viti, ambos jugadores de La Pobla fueron los mejores del partido por parte del Nàstic. La picardía, las ganas y la ilusión de estos jóvenes llamaron la atención de Enrique Martín y ya se han ganado un hueco en el primer equipo. Enrique Martín sobre ellos: “Los jóvenes son conscientes e inconscientes, no piensan, solamente juegan. No tienen más que la ilusión de jugar en el Nàstic.” El míster grana expresó estar satisfecho con el papel del equipo y sigue convencido que el Nàstic de Tarragona saldrá del pozo. Según Enrique, el camino está en no pensar; este es el camino y los jugadores están convencidos.

El cambio de formación, pasando de la 3-5-2 a la 4-1-4-1, pilló desprevenido a todo el mundo. Nadie se esperaba esta táctica y aunque Enrique no es partidario de otras formaciones que no sean la suya pareció que el equipo sí se sintió más cómodo y jugó mejor con ella. Enrique mencionó en rueda de prensa que los numeritos, haciendo referencia la formación, no son lo que realmente vale, sino que lo importante son la actitud y las ganas.

No se pudo ver al mejor Granada de la temporada en el Nou Estadi de Tarragona, la imagen del conjunto andaluz fue muy distinta a la que se ha estado viendo hasta ahora. El conjunto andaluz plagado de bajas salió al verde con su mejor once posible y pese a ser mejor individualmente en comparación con el Nàstic, el conjunto catalán no les puso las cosas fáciles. Su técnico Diego Martínez admitió en rueda de prensa que ya sabían que este partido para nada iba a ser fácil, y que se marcha contento con el trabajo de sus jugadores.

El Nàstic de Tarragona suma un total de diez puntos y seguirá una semana más como colista de Segunda División Española. El conjunto catalán parece no salir de la mala dinámica y a medida que pasa el tiempo se complica su permanencia en la categoría de plata del fútbol español. Los granas viajan a Extremadura la próxima semana en un duelo crucial entre dos equipos de la parte baja de la tabla.