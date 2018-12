El Madrid prepara el partido ante el Huesca con varias bajas

Tras la victoria en Copa del Rey con un solvente 6-1 ante el Melilla, el Real Madrid ya prepara la vuelta a la competición liguera el domingo ante el Huesca.

Los de Solari han entrenado esta mañana antes de viajar a la ciudad oscense con las bajas de Kroos, Casemiro, Nacho, Reguilón y Mariano. El alemán no ha podido recuperarse a tiempo de las molestias que venía acusando las últimas semanas y no forzará. Casemiro y Nacho continúan sus procesos de recuperación y tampoco estarán esta semana. El brasileño ultima ya su puesta a punto para intentar llegar al Mundial de Clubes, competición en la que el central madrileño no ha sido inscrito. Por otro lado, Mariano saltó al campo de entrenamiento aunque tan solo realizó carrera continúa después de retirarse con molestias musculares en la pierna derecha en el encuentro copero del pasado jueves.

La mejor noticia para el conjunto blanco es la vuelta de Marcelo. El lateral cayó lesionado en el partido ante el Valencia, pero ha conseguido recuperarse a tiempo para reaparecer en Huesca. De esta forma, Solari podrá volver a contar después de un tiempo con defensa titular al completo.

Gareth Bale también ha vuelto a entrenar con el grupo y parece que su presencia en el once titular este domingo está garantizada a pesar de las molestias musculares que arrastraba.