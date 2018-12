Previa Real Zaragoza vs Córdoba CF: llamada a la reconquista

Al finalizar el choque frente al Cádiz CF el pasado viernes, en el que el Real Zaragoza volvía a dejar escapar los tres puntos de su feudo, todos los indicios apuntaban a que iba a aproximarse una semana convulsa a orillas del Ebro. La afición del Municipal, como tantas veces ya en la presente campaña, volvía a expresar su disconformidad por el juego desplegado por parte de los pupilos de Lucas Alcaraz y seguía señalando con dedo acusador a algunos de los jugadores de la plantilla. Tanto fue así que, a la salida del estadio, Jorge Pombo salía a dar la cara ante los airados seguidores que todavía permanecían en los aledaños de La Romareda. Las viscerales palabras del zaragozano, propias de un fiel zaragocista más que sufre con la situación de su equipo, lejos de apaciguar los ánimos, servían para calentar las redes sociales de los aficionados zaragocistas. Pero, como siempre, una voz autorizada del vestuario como es la de Alberto Zapater, zanjaba la polémica en rueda de prensa, asegurando que Pombo había pedido perdón al vestuario, por lo que las aguas parecen haber vuelto a su cauce.

El capitán, además, pedía a los medios que «sólo se hable de fútbol», ya que, según su criterio, es «lo que nos va a sacar de esta». Sin embargo, la controversia iba a sembrarse de nuevo en el entorno zaragocista, tras conocerse el interés del conjunto maño en traer de vuelta a Alberto Guitián. La operación parece que puede cerrarse de forma oficial en cualquier momento. La incorporación del central cántabro, deportivamente, parece una excelente noticia para la maltrecha zaga blanquilla, pues dejó grandes actuaciones durante la media temporada que jugó en Zaragoza. Pero, pese a ello, el zaragocismo recuerda. Parte de la afición rechaza la vuelta de uno de los jugadores implicados en el mayor ultraje al escudo del león en toda su historia: el ya bautizado como Desastre de Palamós. Esto, unido a sus declaraciones posteriores, en las que afirmaba que no podía seguir en el club por la presión que suponía defender su camiseta, copa los argumentos de los detractores del regreso del central. No obstante, otro sector de la afición zaragocista, sin olvidar el pasado, también alude a todas las ocasiones en las que ha pedido perdón por lo ocurrido y a que renuncia a una gran cantidad de su sueldo y a jugar en un equipo de Primera División por volver a enmendar un error del que no es el único responsable.

—«Divide y vencerás»— estarán pensando en Córdoba, aunque no sean los responsables de todo lo que viene sucediendo durante esta semana. Desde el sur, se observa con atención el resquebrajamiento de la relación entre plantilla y afición, así como la propia segregación de los aficionados, que discuten por desavenencias extradeportivas. Mientras, los cordobeses planean que el asalto a lo que debería ser un fortín, resulte tan plácido como la conquista de la Península por parte del Califato Omeya. Pero, dado el rendimiento que viene mostrando el equipo cordobés a lo largo de esta temporada, no parece que la victoria fructifique de manera tan fácil. Los verdiblancos, con sólo dos partidos ganados en la presente campaña, abordan el partido en La Romareda con la esperanza de conseguir su primera victoria lejos del Nuevo Arcángel y empezar a escalar posiciones para salir, cuanto antes, de los puestos de descenso a Segunda División B. Atesoran doce puntos, tres menos que el Real Zaragoza, por lo que si la situación del conjunto maño, con quince puntos y también en zona de descenso, es delicada, todavía lo es más la del equipo califa. Como su rival este domingo, los andaluces también prescindieron de los servicios del entrenador que se hacía cargo de la plantilla al inicio de la temporada, José Ramón Sandoval, que obró el milagro de la salvación del Córdoba CF la pasada campaña. Para sustituirlo, la directiva confió en Curro Torres, que, igual que su homólogo en el banquillo rival, Lucas Alcaraz, todavía no ha conseguido corregir el mal rumbo que lleva su equipo.

Para tratar de dar un golpe de timón, Curro Torres ha dado a conocer este mediodía la lista de dieciocho convocados para viajar a la capital aragonesa. En ella, como principal novedad, encontramos a Sasa Jovanovic, que superaba esta semana las molestias musculares que venía arrastrando. Luis Muñoz también se incorporaba al grupo, pero Curro Torres ha decidido esperar en su caso y lo ha dejado fuera de la convocatoria para este partido. Por otra parte, el ex-zaragocista Jaime Romero, que sufría frente al Getafe en Copa del Rey un golpe en la cabeza, también se ha incorporado finalmente a esa lista de dieciocho futbolistas. También aparece entre los convocados Jesús Valentín, que vistió la elástica blanquilla hasta el pasado mercado invernal. No viajarán junto a la expedición cordobesista a Zaragoza tanto Javi Lara como Álvaro Aguado, que se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones, igual que el lateral derecho José Manuel Fernández, otro jugador con pasado zaragocista. Por decisión técnica, queda fuera Erik Expósito, a quien parece haberle comido la tostada el delantero del filial, Andrés Martín. Curro Torres necesita frenar urgentemente la sangría defensiva que ha llevado al Córdoba CF a encajar treinta y tres goles a estas alturas de la temporada. El peligro ofensivo que genera todo un veterano como Miguel De las Cuevas, máximo goleador verdiblanco con cuatro goles, no compensa la manifiesta fragilidad de la zaga andaluza, algo que el Real Zaragoza debe aprovechar si quiere que los tres puntos no salgan de Zaragoza en esta ocasión.

El Real Zaragoza, que vuelve a ejercer de anfitrión esta jornada, también publicaba este mediodía su lista final de convocados. La convocatoria presenta algunas diferencias con respecto a la del partido anterior contra el Cádiz CF. Lasure, que quedaba fuera por unas molestias en la cita frente a los gaditanos, vuelve a sumarse a la causa en detrimento de Diego Aguirre, que había partido de titular la jornada anterior. Más llamativa resulta la ausencia de Íñigo Eguaras, uno de los jugadores más señalados por la afición, que vuelve a aquejarse de su pubalgia, parando, según parece, por un tiempo indefinido. El navarro, debido a sus dolencias que no han cesado desde que volvió a jugar, no ha logrado dar lo mejor de sí mismo en este tramo de la temporada, por lo que parece que un parón puede beneficiarle para poder volver en unas condiciones óptimas. Su lugar en la lista lo ocupa Javi Ros, que en el anterior partido se encontraba entre los diecinueve convocados, pero fue el descarte de última hora de Lucas Alcaraz, ya que llegaba demasiado justo al partido tras recuperarse de su lesión. Sigue en la lista Raúl Guti, la gran esperanza zaragocista para dar la vuelta a la mala dinámica de resultados. Otra buena noticia que ha dejado la semana en la Ciudad Deportiva es la vuelta al trabajo con el grupo de Óliver Buff. El suizo, aunque parece ser uno de los jugadores que puede salir en el mercado invernal, estará disponible a partir de la próxima semana para ofrecer, si así lo estiman, un último servicio al club maño. Fuera de la convocatoria, por decisión técnica, siguen quedando Raí y Jeison Medina, a quienes también se les buscará destino en enero. Por lesión, siguen fuera Simone Grippo y Gaizka Toquero, ambos sin expectativas de volver a jugar esta temporada, y Giorgi Papunashvili.

Queda por resolver la gran duda de todos los fines de semana: el once titular del Real Zaragoza. Lucas Alcaraz, que sigue sin dar con la tecla, parece que seguirá apostando por la misma formación, con tres centrales y carrileros. Parece clara la vuelta a la titularidad de Lasure, así como la aparición de Benito en la derecha. Sin embargo, la duda emerge en las posiciones centrales de la defensa. En los últimos partidos, Alcaraz ha colocado a Perone en el centro de la defensa, escoltado por Delmás por la derecha y Nieto por la izquierda, ambos laterales. La lógica indica que, con dos centrales puros en el banquillo, como Verdasca y Muñoz, el preparador granadino podría alinear una defensa más consistente, aunque parece haberse decantado más por la opción de Delmás y Nieto. Donde sí deberá introducir algún cambio es en el centro del campo. La lesión de Eguaras abre las puertas de la titularidad de nuevo a Alberto Zapater o a Javi Ros, aunque no se descarta la entrada de Raúl Guti tras los buenos minutos que ofreció en el anterior duelo contra el Cádiz. Lo que sí parece claro es que no va a decidirse por alinear juntos a Pombo, Marc Gual y Álvaro Vázquez. La pasada semana ya dio a entender que eran incompatibles, por lo que uno de los tres quedará en el banquillo esperando su oportunidad en la segunda parte.

Isidro Díaz de Mera Escuderos será el encargado de arbitrar un choque cargado de tensión para cerrar esta jornada 17 de Segunda División. El colegiado vivirá en primera persona uno de los duelos más electrizantes de la jornada, dada la mala situación en la que se encuentran ambos equipos. Una victoria de cualquiera de los dos servirá para dar el primer paso hacia una nueva dinámica que pueda sacarlos de la zona peligrosa, por lo que se espera un partido emocionante de principio a fin.

Posibles onces

​