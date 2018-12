Previa Real Oviedo - UD Almería: una victoria para evitar la debacle

El Real Oviedo recibirá en el Carlos Tartiere a la UD Almería este sábado. Los dos equipos se medirán en un encuentro exigido y que reclamará el máximo nivel de intensidad para sumar los 3 puntos.

Los de Anquela se sienten confiados para ganar a los andaluces, pues llevan 3 jornadas seguidas sin conocer la derrota. El técnico de Linares, fiel a su esquema y a su estilo de juego, parece haber dado con la tecla; La afición siente que este año puede ser el del ascenso a la primera división tan anhelado por ellos. El equipo se encuentra en el mejor momento de la temporada. La victoria les dejaría muy cerca de esos puestos de playoff de ensueño.

Por otro lado, nos encontramos ante una UD Almería en un estado alarmante. Los de Fran Férnandez llevan un mes sin conocer la victoria y frente a rivales que a priori eran fáciles de afrontar, exceptuando el Depor en casa. Los aficionados están preocupados por esta situación y más aun tras la humillante imagen que dió el Almería el miércoles en Villarreal. Los rojiblancos podrían prolongar más la crisis si no consiguen sumar a domicilio. Los 3 puntos les dejaría con 23 puntos en esta decimoséptima jornada de la división de plata.

ANTECEDENTES

Real Oviedo y UD Almería se han encontrado en el Carlos Tartiere un total de 6 veces. Actualmente la balanza se decanta a favor de los locales, con un bagaje de cinco victorias y un empate.

JUGADORES DESTACADOS

Los locales, a pesar de las numerosas bajas que presentan en este momento, contará con el mejor jugador de Noviembre de LaLiga 123, Ibrahima Baldé. El delantero senegalés esta cuajando una magnífica campaña con el conjunto carbayón, siendo clave en el juego de los asturianos por su trabajo en ataque y su potencia en carrera; Un jugador a medida para el esquema de Anquela.

Los rojiblancos disponen de Álvaro Giménez. El 9 del Almería es fundamental para la tropa de Fran Fernández y, recientemente salvó a su equipo de caer derrotado en casa frente al Extremadura. Su capacidad de echarse el equipo a las espaldas, da esperanzas a los almerienses para creer en la victoria.

ALTAS Y BAJAS

El Oviedo no podrá disponer de varios de sus jugadores. Berjón, Carlos Hernández, Joselu, Forlín y Boateng por lesión a los que se les suma la baja de Christian Fernández por sanción. Como novedades en la lista nos encontramos con el recién fichado Omar Ramos y Javi Mier.

La UD Almería no contará con el asentado lateral zurdo, Andoni López, que sufrió unas molestias durante el último entrenamiento. No obstante, el gallego Juan Carlos Real vuelve a la convocatoria , quién no pudo estar la semana pasada frente a el Extremadura por acarrear sanción.

POSIBLES ONCES

Real Oviedo: Champagne; Diegui Johannesson, Alanís, Carlos Martínez, Javi Hernández, Mossa; Ramón Folch, Sergio Tejera, Bárcenas; Ibra y Toché. (5-3-2)

UD Almería: René; Romera, Owona, Salvejich, Nano; De la Hoz, Yan Eteki; José Corpas, Juan Carlos Real, Luis Rioja; Álvaro Giménez (4-2-3-1)