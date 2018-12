Cristóbal Parralo: "Nos tenemos que levantar y seguir peleando"

El Alcorcón ha sumado su segunda derrota seguida en LaLiga 1|2|3. Aún así los alfareros siguen segundos en la tabla, y en puestos de ascenso directo.

Como era de esperar, las preguntas sobre el penalti iban a marcar la rueda de prensa y también el partido: "Es una jugada determinante, no sólo porque supone un gol en contra, si no porque nos expulsan un jugador. A pesar de esto, hemos intentado buscar alguna oportunidad para, como mínimo, empatar el partido".

El cordobés siguió contestando preguntas sobre la jugada clave del encuentro: "Desde mi posición no lo he visto, no puedo enjuiciar a nadie, hay que respetar y aceptar la decisión del árbitro, aunque duela. No suelo hablar de los árbitros, y no voy a hacerlo hoy porque hayamos perdido".

Tras dos derrotas consecutivas, toca levantarse y seguir hacia delante: "Lógicamente cuando no ganas te afecta, pero nos tenemos que levantar y seguir peleando, porque tenemos la próxima semana otro partido. Hoy al equipo en esfuerzo y trabajo no se le puede reprochar nada, pero en manejar ciertas situaciones creo que sí".

Acerca de la pérdida del liderato, el técnico alfarero no le da mayor importancia: "Desde el principio he dicho que era algo anecdótico, lo que queremos es llegar a nuestro objetivo. Nosotros estamos afectados por haber perdido los tres puntos, pero no por perder el liderato".

Sobre la complicada situación del CF Reus: "Es muy triste ver esta situación en el fútbol profesional. Sólo queda felicitarlos por lo que han luchado y trabajado como buenos profesionales que son y esperemos que su situación se arregle lo antes posible".

El conjunto catalán se replegó con todos atrás incluso contando con un futbolista más sobre el césped: "Están en una situación muy necesitada. Han jugado otros partidos manteniéndose atrás y no han tenido suerte con el resultado. Hoy se les pone el partido de cara y lo han sabido aprovechar".