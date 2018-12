Reacción y sufrimiento para volver a sumar tres puntos a domicilio

El Málaga CF. regresa a la Costa del Sol con una sonrisa en la cara y con tres puntos en el bolsillo de Mallorca, algo que no saboreaban desde hace tres meses y cinco días, cuando venció por última vez a domicilio esta temporada, fue ante la UD. Almería. Además esta victoria cambia la última tendencia negativa que había tomado la nave blanquiazul con dos derrotas consecutivas, en su visita a Almendralejo al Extremadura UD. y en La Rosaleda, por primera vez esta temporada, ante el Granada CF. En esta ocasión sumó una importante victoria ante un rival directo por el ascenso como el RCD Mallorca donde tuvo más puntería de cara al gol y consigue no descolgarse de los primeros puestos de la clasificación.

Lo que quedó claro es que no fue el mejor partido del conjunto de Martiricos, pero si fue un partido donde el Málaga hizo lo que se requiere en esta categoría, tener efectividad. Tras el inicio de partido el Mallorca no quiso esperar para tener la primera ocasión clara del encuentro y ya en el minuto siete anotaba el Mallorca tras un cabezazo de Raíllo, tras golpear a N’Diaye y desviar el balón, que batía a Munir, pero el colegiado vasco anulaba el gol tras un polémico fuera de juego que tras ver la repetición pareció que no lo era. El Málaga en la primera parte no generó apenas juego y le costaba llevar la iniciativa, llegando una nueva ocasión del equipo balear en el minuto 25 con un nuevo cabezazo de Raíllo,tras falta botada por Salva Sevilla, que salvó Munir con una gran mano salvadora.

El Málaga sufría en defensa con buen Alex López y con la amenaza constante por banda de Sastre. Apenas disfrutó el conjunto blanquiazul de ocasiones en una mala primera parte, con dos tiros de Juanpi que se marcharon fuera sin peligro. Cuando se acercaba el final de la primera mitad, un córner lanzado por Dani Pacheco fue rematado de cabeza por Adrián, al que Parera se quedó corto para despejar y tras luchar el balón Blanco Leschuk le quedó a Jack Harper para rematar a placer, donde solo tuvo que tocarla para anotar el primer gol malaguista. Llegándose al descanso con 0-1 favorable al conjunto blanquiazul.

Harper celebrando el 0-1 | Foto: LaLiga

Con el inicio de la segunda parte, se vio un Mallorca volcado al ataque y siendo superior de nuevo al Málaga, pero sin grandes ocasiones ante la portería defendida por Munir. El conjunto de Muñiz solo disfrutó en la reanudación de un par de ocasiones de Juanpi sin fortuna, una de ellas tras un gran pase de Leschuk donde estuvo lento, siendo posteriormente sustituido el jugador venezolano por el marbellí Javi Ontiveros y posteriormente al recuperado Adrián para dar salida a Medhi Lacen. El Mallorca continuaba intentándolo y buscando el fallo en la defensa malaguista hasta que encontró la grieta, en el minuto 72 en un desajuste en una jugada aislada anotaba Alex López el 1-1 tras un centro de Gámez.

Con el empate del conjunto balear el partido cambió por completo, un Málaga que comenzó a dominar más el juego y un Mallorca que esperaba para aprovechar los contragolpes que se le presentasen. Y las ocasiones no tardaron en llegar, la primera la tuvo Ontiveros en un mano a mano, tras un gran pase de Dani Pacheco al hueco, que detuvo sensacional el portero Parera. La siguiente ocasión la tuvo el Mallorca de manera clara para poner el 2-1 en el marcador pero salvó un gran Munir. Tras estas ocasiones, cuando las defensas más intensificaron su juego y el Málaga parecía más roto llegó el gol del Málaga par dar el golpe definitivo, en el minuto 84. Harper recogió un balón por alto, que prolongó a Pacheco que cedió a Blanco Leschuck. Al jugador argentino se le quedó atrás el esférico, poniéndoselo a Ontiveros que la dejó de cabeza para que Cifu tras un derechazo batió por bajo a Parea colocando el 1-2 en el electrónico. Los jugadores del Mallorca se quejaron de que no se parase el partido por encontrarse dos jugadores en el suelo en el inicio de la jugada del gol, donde el colegiado concedió ley de la ventaja en la acción a favor de los Malaguistas y donde expulsó al técnico Vicente Moreno por las protestas sobre la jugada.

Cifu celebra el 1-2 | Foto: LaLiga

Tras adelantarse el Málaga, el Mallorca asedió la meta malaguista, dando entrada Muñiz al defensa David Lombán para contrarrestar el ataque del Mallorca. Gracias a saber gestionar el final del partido, con mucho sufrimiento y gracias a varias paradas importantes de Munir, el conjunto de Martiricos se llevó los tres puntos de Son Moix para seguir enganchados a los puestos altos de segunda división y no perder comba con la cabeza. Tras más de tres meses sin conseguir la victoria a domicilio, el conjunto de Muñiz retoma la senda de la victoria y gana moral para encarar el difícil derbi del próximo viernes en La Rosaleda ante un Cádiz CF. que llega en una gran racha ascendente.

Los entrenadores pasan por sala de prensa

Tras la victoria del Málaga en Mallorca, Juan Ramón López Muñiz pasó por Rueda de Prensa para valorar la victoria del conjunto malaguista, donde destacó el gran partido realizado por los malaguistas y las satisfacción por sumar los puntos ante uno de los mejores equipos de la categoría en un campo difícil: "Hemos presenciado un gran encuentro, con dos equipos que han peleado por los tres puntos hasta el último segundo a muy buen nivel, con mucha intensidad en el juego, con muchas disputas. Se ha visto un partido muy completo por ambos equipos. Hoy es un día que podemos irnos muy satisfechos, porque hemos ganado a un muy buen equipo, en un campo difícil. Cuando están arriba tantas jornadas no es por casualidad. Tenemos que irnos muy contentos, porque hemos hecho un encuentro muy competido, muy trabajado, no hemos decaído cuando hemos recibido el gol del empate. El equipo ha hecho un gran trabajo y tenemos que irnos muy satisfechos. El partido, como siempre pasa en esta categoría, es igualado y muy disputado hasta el último segundo".

Además Muñiz es consciente del sufrimiento del equipo en los últimos minutos, pero sabe que en esta categoría tienen que sufrir en esos minutos porque es donde se deciden los partidos: "Los puntos no se consiguen si no sufres y no te sacrificas hasta el último segundo, como pasó hoy. Te das cuenta qué el nivel de juego y ritmo que tienes que poner es muy alto hasta los últimos segundos, porque ahí se deciden muchos partidos. El equipo es para felicitarlo, porque ha hecho un muy buen trabajo, un partido muy completo". Por ello se marcha contento con el resultado y la suma de los tres puntos: "Hay que marcharse de aquí muy contentos, muy satisfechos, porque hoy el buen trabajo tuvo premio. Tenemos que marcharnos satisfechos por el resultado, por los puntos, y porque la afición tiene que estar muy satisfecha del esfuerzo que ha hecho su equipo para llevarse la victoria". Por último valoró el gran trabajo desplegado por sus pupilos ante el Mallorca: "Cada partido que ganas es porque has hecho muy buen trabajo. Me marcho satisfecho porque los jugadores han tenido recompensa a ese gran trabajo y porque el aficionado tiene que estar muy satisfecho del trabajo que ha realizado su equipo. Por lo tanto, jornada completa para nosotros".

Vicente Moreno durante una Rueda de Prensa | Foto: rcdmallorca.es

Por su parte el técnico del RCD. Mallorca Vicente Moreno elogió a sus jugadores en rueda de prensa tras la derrota: "Los jugadores están fastidiados, han hecho un trabajo fantástico con un gran esfuerzo, han ido siempre a por la victoria y no han tenido recompensa. A veces pasa que, aunque des motivos la pizca de suerte te da la espalda. Estamos fastidiados pero esto continúa". Además consideró que su equipo fue superior en todo el partido y tuvieron poco premio en los primero 45 minutos, aunque ya está pensando en el próximo partido: "El equipo ha tenido poco premio en el primer tiempo, han sido mejores que el Málaga. Estos puntos no vuelven ya, intentaremos ganar la próxima semana". En relación a su expulsión, Moreno manifestó que solo comentó que se equivocó en el fuera de juego (del gol anulado al Mallorca) y de que no parase la jugada cuando los dos jugadores estaban en el suelo sin haberle faltado al respeto en ningún momento: "Le he dicho que se equivocó en el fuera de juego y luego que podría haber parado el juego como lo paró en la acción anterior, no creo que sea malsonante ni que falte el respeto a nadie. No he dicho nada para acabar en la calle".

RCD Mallorca 1-2 Málaga CF

RCD Mallorca: Parera; Gámez, Valjent, Raíllo, Sastre; Pedraza (Baba, 79'), Dani Rodríguez (Abdon, 86'), Salva Sevilla; Pablo Valcarce (Ariday, 65'), Álex López, Lago Junior.

Málaga CF: Munir; Cifu, Diego González, Pau Torres, Ricca; Juanpi (Ontiveros, 62'), N'Diaye, Adrián (Lacen, 74'), Pacheco (Lombán, 91'); Harper, Blanco Leschuk.

Goles: 0-1, min. 41; Jack Harper; 1-1, min. 72: Álex López; 1-2, min. 85: Cifu.

Árbitro: Gorostegui Fernández (Comité Vasco). Amonestó a Adrián, Pacheco, Blanco y Ricca del Málaga; y a Raíllo del Mallorca. Expulsó al entrenador del Mallorca Vicente Moreno, por protestar tras el segundo gol del Málaga.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 17º de la Liga 1|2|3 disputado en el estadio Son Moix ante 9.463 espectadores. Cata Coll, portera de la selección española sub-17 y reciente campeona del mundo realizó el saque de honor del encuentro.