El Rayo fichará un centrocampista

El pasado 6 de diciembre gracias a la Unión Rayo pudimos saber que el Rayo fichará a un centrocampista y podría ser antes del mercado de invierno, ya que Gorka se ha lesionado y estará más de cinco meses de baja tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

Dicho esto, no es la primera lesión que tiene el centro del campo franjirrojo, y esa última baja no hace más que traer, aún más, quebraderos de cabeza a Michel. De hecho, el técnico en la rueda de prensa después de la Copa del Rey, dijo que acudirán al mercado antes del 1 de enero de 2019, dónde él aseguró que la idea es una nueva contratación, pero la cosa no es de Michel si no que desde la Dirección Deportiva que es la que tiene que valorar esta circunstancia.

El míster dijo que, “La idea del club es firmar alguien en el centro del campo en breve, pero tiene que verlo la Dirección Deportiva. Nos joroba mucho la lesión de Gorka, sobre todo por él, porque es un chico que une mucho al grupo. Lo principal es que tiene una lesión grave.”

Además, el club puede acudir al mercado siempre y cuando notifique la lesión del vasco en un plazo máximo de veinte días, pero solo se da cuando la baja del jugador excede los cinco meses.

Así que, a partir de que se haya trasladado el parte médico, hay quince días para inscribir a un nuevo jugador, pero esa nueva incorporación tiene unos pequeños peros, tiene que ser un jugador que este en el mercado o que no tenga equipo.

Por lo tanto, la Dirección Deportiva tendrá que ponerse manos a la obra desde ya, para encontrar a un mediocentro con las mismas cualidades que Gorka, con opción de cesión o de compra.