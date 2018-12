Guitián regresa al Real Zaragoza

El Real Zaragoza ha hecho oficial el fichaje de Alberto Guitián, defensa central procedente del Real Valladolid. Tras no contar con demasiados minutos en las filas blanquivioletas, el jugador ha decidido buscar una salida para poder disponer de más oportunidades para mostrar su potencial. El zaguero de 28 años no es nuevo para la afición blanquilla, ya que formó parte del club aragonés durante la temporada 2015/2016.

Con el Real Zaragoza disputó 18 partidos, tras llegar en el mercado invernal. Nada más llegar se hizo con el puesto de forma instantánea, perdiéndose un solo partido por acumulación de tarjetas. Sin embargo, su salida del club maño estuvo llena de polémica tras un desenlace fatal. El “desastre de Llagostera” es, sin lugar a dudas, uno de los episodios más negros de la historia del Real Zaragoza. Aquel 6-2, que dejaba al Real Zaragoza sin poder disputar playoffs de ascenso en la última jornada, dejó varios señalados, entre los que se encontraba el propio Guitián.

A pesar de estos precedentes, Alberto ha decidido volver a Zaragoza sacrificando una serie de cosas. Aún contando con ofertas internacionales que mejoraban económicamente a la del Real Zaragoza, el central ha decidido dar prioridad al club maño. Debido a las condiciones impuestas por el conjunto vallisoletano, el jugador ha renunciado a parte de su salario por firmar por el conjunto blanquillo.

Pese a dar prioridad al equipo aragonés, el fichaje ha generado demasiada polémica entre la hinchada blanquilla. Si bien es cierto, que su llegada mejora con creces el nivel actual de la zona que más está sufriendo este inicio de temporada, gran parte de la afición se siente traicionada por la dirección deportiva y no dan su aprobación a la incorporación de Guitián. Lo que está claro es que el jugador llega, en principio, para resarcirse de su primera etapa y en busca de minutos, algo que no ha tenido con Sergio González. El ex del Real Valladolid firma hasta 2021 y se pondrá a disposición de Lucas Alcaraz de forma inmediata para preparar el siguiente partido, donde se espera su presencia, seguramente, partiendo en el once inicial.